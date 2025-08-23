Rubió Ñu derrotó a Fernando y sueña con el regreso a Primera

Rubio Ñu sumó la victoria consecutiva desde la derrota frente a 12 de Junio de Villa Hayes y continúa firme con el sueño de regresar a la Primera División de Paraguay. El Albiverde venció hoy de visitante a Fernando de la Mora y aprovechó la caída de uno de los escoltas para aumentar la ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones de la División Intermedia 2025.

Lea más: 12 de Junio perdió y puede dejar los puestos de ascenso a Primera

En la continuidad de la vigésima cuarta ronda de la segunda categoría del fútbol paraguayo, los ñuenses superaron por 1-0 al Matador en el Emiliano Ghezzi con el solitario tanto de Yony Villazanti a los 58 minutos. Los dirigidos por Héctor Marecos alcanzaron los 47 puntos y aventajan por 5 al León Chaqueño, que cayó de local 2-1 con Guaraní de Fram en el Facundo Deleón Fossati.

Deportivo Capiatá festeja la derrota de 12 de Junio

A falta de seis jornadas para definir a los ascendidos, Rubio Ñu aumentó a 7 la diferencia con Deportivo Capiatá, tercero con 40. El Escobero de Julio Irrazabal, a diferencia del líder y del escolta, enfrenta el lunes 25 de agosto a Sportivo San Lorenzo (18:30 en el Erico Galeano) y en caso de ganar, será segundo y ocupará zona de clasificación a la División de Honor.