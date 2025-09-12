Santaní y Resistencia se pasan la mano a orillas del Tapiracuái

El dueño de casa fue el encargado de inaugurar el marcador y lo hizo en la última acción de la primera mitad, con el tanto que tuvo su origen en una pelota elevada de Brandon Barbas, que calzó con un espectacular zurdazo de primera, el extremo Édgar Villalba, rememorando la gran anotación de Robin Van Persie ante Aston Villa, en 2013, cuando el neerlandés jugaba por Manchester United, de la misma forma, el atacante albinegro depositó el esférico en el ángulo izquierdo del portero celeste, Santiago Godoy.

Cerca de llegar a la hora de partido, el triángulo rojo llegó a la paridad con el tanto gestado desde un desborde por derecha de Carlos Romero, quien se posicionó para sacar el centro de derecha que fue al segundo poste, a la posición de Ángel González, quien aplicó el potente cabezazo que venció la resistencia de Armando Vera, para certificar el definitivo empate que no hace otra cosa que confirmar la irregularidad que arrastran ambos elencos en la temporada.

Estadio: Unión Agrícola (San Estanislao). Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Armindo Rojas y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

Deportivo Santaní: Armando Vera; Luis Lezcano, Martín Giménez, Guido Verdún (46’ Alfredo Cabrera) y Armando Godoy; Brahian Martínez, Brandon Barbas (85’ Óscar Figueredo), Alexis Insfrán y Édgar Villalba (74’ Carlos Villalba); Leandro Ovelar (46’ Alexander Núñez) y Antonio Samaniego (74’ Marco González). D.T.: Robert Gauto.

Resistencia SC: Santiago Godoy; Igor Centurión (46’ Ángel González), César Castellano, José Portillo y Renato Mencia (46’ Carlos Romero); Jorge Colmán, Rodrigo Vera (75’ Mauricio Cantero), Jorge Jara, Nolberto Báez y Marcelo Benítez; Enzo Agüero (46’ Víctor Velazco). D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

Goles: 46’ Édgar Villalba (DS); 59’ Ángel González (R). Amonestados: 68’ Luis Lezcano (DS); 65’ Nolberto Báez y 71’ Jorge Colmán (R).

Con dos partidos, mañana prosigue la fecha 27

La vigesimoséptima ronda del torneo de la segunda categoría prosigue mañana con un par de lances matinales, entre los que sobresale la presentación del 12 de Junio de Villa Hayes, que necesita de la victoria, para mantenerse cerca de la lucha por el segundo cupo de ascenso.

* Mañana, a las 10:00. River Plate vs. Independiente CG, en el estadio Jardines del Kelito. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

* Mañana, a las 10:00. 12 de Junio VH vs. Encarnación FC, en el estadio Facundo Deleón Fossati. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Héctor Balbuena y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Derlis Benítez. AVAR: Julio Aranda.

* Domingo, a las 10:00. Pastoreo FC vs. Guaireña FC, en el estadio Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Aníbal Esteche y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: José Franco.

* Domingo, a las 10:00. Deportivo Capiatá vs. Fernando de la Mora, en el estadio Erico Galeano. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Diego Silva y Carmelo Candia. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Esteban Testta.

* Domingo, a las 10:00. Rubio Ñu vs. Sportivo Carapeguá, en el estadio La Arboleda. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: José Mercado y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

* Lunes, a las 16:30. Guaraní de Fram vs. Sol de América, en el estadio Villa Alegre. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Cristóbal Alderete y Francisco Ramos. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.