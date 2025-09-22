Fútbol de Intermedia

El 12 de Junio VH no aprovechó la oportunidad de acercarse

El 12 de Junio de Villa Hayes no pudo aprovechar el estancamiento del Deportivo Capiatá, al igualar ayer 0-0 con el necesitado Fernando de la Mora, en el choque correspondiente a la antepenúltima ronda del torneo de la segunda categoría de la APF, disputado en el barrio capitalino de Vista Alegre.

Por ABC Color
22 de septiembre de 2025 - 23:07
El marcador central del 12 de Junio VH, Ángel Arce intenta la salida ante la presión del volante de Fernando de la Mora, Pedro Ríos, ante el acompañamiento del lateral Rodi Ferreira. (Foto: APF)
El marcador central del 12 de Junio VH, Ángel Arce intenta la salida ante la presión del volante de Fernando de la Mora, Pedro Ríos, ante el acompañamiento del lateral Rodi Ferreira. (Foto: APF)

El “León Chaqueño” con una segunda etapa bastante irregular, tuvo la inmejorable chance de quedar a dos puntos del segundo cupo de ascenso, teniendo en cuenta el empate en Villa Elisa del Deportivo Capiatá que sigue conservando la plaza a la máxima categoría, y por ende continúa estando cerca de acompañar al primer ascendido que fue Rubio Ñu.

Lea más: Capiatá no pudo festejar en Villa Elisa, pero mantiene la diferencia

En la penúltima ronda, el elenco comandado por Arturo Villasanti recibirá en su feudo ante el necesitado Sol de América que se juega la permanencia en el nivel semiprofesional. El cuadro del Bajo Chaco necesita dejar los puntos en casa y esperar el tropiezo del “escobero” para llegar al cierre de la temporada con chances de seguir peleando por el ascenso.

Estadio: Emiliano Ghezzi (Barrio Vista Alegre). Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero. Cuarta árbitra: Zulma Noemí Quiñónez. VAR: Marco Franco. AVAR: José Cuevas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fernando de la Mora: Pablo Gavilán; Aquiles Palacio, Óscar Brizuela, Denis Acosta y Jeremy Flor; Alan Valenzuela (75’ Matías Castro), Elías Bóveda, Gustavo Medina y Pedro Ríos (57’ Augusto Franco); Luciano Taboada (75’ Nilson Camacho) y Jorge Quintana (92’ Walter Pacheco). D.T.: Miguel Cristaldo.

12 de Junio VH: Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Ángel Arce, Pablo Aguilar y Álvaro Martínez; Carlos Gallardo (94’ Matías López), Gastón Pinedo, Blas Cáceres (62’ Ángel Martínez) y Ariel Recalde (62’ Braian Brítez); Santiago Salcedo y Claudio Orquiola (73’ Alfredo Martínez). D.T.: Arturo Villasanti.

Gol: No hubo. Amonestados: 3’ Aquiles Palacio, 64’ Augusto Franco y 88’ Elías Bóveda (FM); 20’ Claudio Orquiola, 27’ Ángel Arce y 93’ Alfredo Martínez (12).

Clasificación - División Intermedia 2025
Clasificación - División Intermedia 2025

Rubio Ñu va por el título de campeón

La antepenúltima ronda (28ª) del torneo de la segunda categoría se completa hoy con el partido a ser realizado en Villarrica, donde Rubio Ñu puede redondear su gran temporada asegurando el título de campeón.

El Albiverde, que viene arrastrando cinco victorias al hilo, necesita puntuar ante el Albiceleste para asegurar el campeonato. El mérito deportivo (enfrentamientos entre sí) favorece al elenco comandado por Héctor Marecos sobre Capiatá, por lo que un empate será suficiente para su cometido, ante un equipo que se juega la permanencia en la categoría.

* Hoy a las 18:30. Guaireña FC vs. Rubio Ñu, en el estadio Parque del Guairá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Promedios - División Intermedia 2025
Promedios - División Intermedia 2025

* Detalles proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol

Enlace copiado