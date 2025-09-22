El París Saint-Germain es el mejor club de fútbol masculino del año

El París Saint-Germain tuvo un año de ensueño. Además de conquistar la Liga de Campeones por primera vez en su historia, el equipo se llevó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa francesa y la Supercopa europea.

El presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, subió al escenario para recibir el galardón y destacó el esfuerzo colectivo. “Es un gran honor... hemos ganado un gran galardón colectivo, eso demuestra que el equipo gana siempre”, declaró. Al-Khelaifi agradeció a los jugadores, al cuerpo técnico y al capitán Marquinhos, así como a los presidentes anteriores del club.

El presidente también tuvo palabras de agradecimiento para “la mejor afición del mundo”, que se hizo presente en las afueras del teatro. Al-Khelaifi se mostró particularmente orgulloso de la victoria en la Liga de Campeones, señalando que fue el resultado de un largo trabajo para construir una estructura de clase mundial.