Fútbol Internacional

Luis Enrique gana el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador

París ha reconocido a la mente maestra detrás del éxito del París Saint-Germain. El español Luis Enrique Martínez ha sido galardonado con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador en la gala del Balón de Oro 2025. El prestigioso evento, organizado por France Football y la UEFA, tuvo lugar en el teatro Châtelet de la capital francesa.

Por Arnaldo Benítez
22 de septiembre de 2025 - 17:02
El exentrenador de fútbol italiano Fabio Capello (I), la periodista y presentadora británica Kate Scott y el exfutbolista y presentador neerlandés Ruud Gullit posan en el escenario después de que el entrenador español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, recibiera el premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador de Club Masculino durante la ceremonia del Balón de Oro 2025 de France Football en el Theatre du Chatelet de París.
Aunque el técnico del PSG no pudo estar presente en la ceremonia debido a un partido de liga, su brillante trabajo durante la temporada no pasó desapercibido. A sus 55 años, Luis Enrique ha demostrado su capacidad para llevar a un equipo a lo más alto.

Esta es la segunda vez que el entrenador español recibe este honor, repitiendo el éxito que tuvo en 2015, cuando fue reconocido al mando del FC Barcelona. Su gestión en el PSG ha sido impecable, llevando al club parisino a un año histórico: consiguieron la primera Liga de Campeones de su historia, además de la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas, y la Supercopa de Europa.

En un mensaje grabado, el técnico español agradeció a su familia, a todo el equipo del PSG y, en especial, a los jugadores por el gran año que completaron. También tuvo palabras de reconocimiento para el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, y para el director deportivo, Luis Campos.

“Es bonito recibir un galardón individual... Pero lo más importante es tener el reconocimiento de los hinchas de vuestro equipo y de los que aman este deporte”, concluyó Luis Enrique, dejando una reflexión sobre la importancia de los logros colectivos.

