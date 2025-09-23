Rubio Ñu le pone el moño de campeón al ascenso a Primera

El empate de la anoche de este martes en el Parque del Guairá sin goles con Guaireña y el mérito deportivo le conceden a Rubio Ñu (fundado el 24 de agosto de 1913) poner el moño verde a la corona del torneo de la División Intermedia 2025, al ascenso anticipado que consiguió la fecha pasada.

Esta noche en el cierre de la antepenúltima ronda de campeonato, el Laureado de Santísima Trinidad anotó su segunda consagración en la segunda categoría del fútbol paraguayo. El anterior título fue en 2008, con Francisco Chiqui Arce como entrenador. Y el de esta temporada lo obtiene con Héctor Mareco.

Cuando restan dos fechas en el calendario (seis puntos), Rubio Ñu saca ventaja de seis puntos al Deportivo Capiatá, su único competidor. Pero más allá de terminar con el mismo puntaje, al equipo de La Arboleda le favorece el mérito de triunfo (1-0) y empate (0-0) en los juegos entre sí.

En la penúltima fecha del campeonato (29ª), Guaireña FC visitará a River Plate, partido por la permanencia.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Juan Balbuena, Hugo Portillo, Esteban Samudio y Elías Brítez; Jorge Mendoza, Rosalino Toledo (68’ Orlando Benítez), Cristian Paredes y Willian Riquelme; Aarón Monges (62’ Carlos Duarte) y Antonio Marín (92’ Luis Araújo). D.T.: Alberto Franco. Rubio Ñu: Tulio Schwarz; Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez y Yony Villazanti; Emiliano Romero, Derlis Mereles (68’ Derlys Cabañas), Juan Barrios (78’ Fernando Garcete) y Gustavo Manzur (68’ Enmanuel Caballero); Juan Giménez (88’ Héctor Martínez) y César Villagra (88’ Maykol Méndez). D.T.: Héctor Marecos.

Gol: No hubo. Amonestados: 23’ Elías Brítez, 46’ Jorge Mendoza, 55’ Willian Riquelme, 63’ Hugo Portillo y 74’ Carlos Duarte (G); 31’ Gustavo Manzur, 59’ Javier Vallejos y 79’ Pedro Álvarez (RÑ).

