Pastoreo falla y Tacuary respira

La misión de Pastoreo FC era vencer a Tacuary para salir de la zona roja y enviar al rival a la misma. Sin embargo, los protagonistas no pudieron mover el tablero y el partido de la 29ª fecha de la División Intermedia finalizó 0-0.

En la última fecha, los albirrojos visitarán a Santaní, en tanto el Buque será local contra el campeón Rubio Ñu.

Para Pastoreo, el descenso podría constituir como una desaparición (como ocurrió con Liberación), ya que el club fue fundado a solo efecto de representar a la Liga en la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol y mantener una estructura para la disputa del Nacional B, un certamen casi relámpago, será muy difícil.

Estadio: Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Jesús Alcaraz y Denis López. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Pastoreo FC: César Aquino; Pablo Candia, Elián Vogado, Ronald Borja y Júnior Aguilar (75’ Alexis Rojas); Wilson Aquino (45’ Kevin Lezcano), Diego Mencia, Adrián Mereles (61’ Derlis Falcón) y Alexander Bundgaard (75’ Darío Ferreira); Ricardo Solís (61’ Milcíades Adorno) y Juan Heinze. D.T.: Elio Espínola.

Tacuary: Favio Marín; Alfredo Duarte, Alex Aguilar, Cristian Enciso y Carlos Giménez; Bruno López, Sebastián Benítez (84’ Jesús Servín), Jonatan Blanco y Santiago Maderos; Arnaldo Zárate (Martín Reinoso) y Martín Núñez. D.T.: Luis de la Riva.

Gol: No hubo. Amonestados: 20’ Wilson Aquino, 29’ Ricardo Solís, 34’ Alexander Bundgaard, 49’ Adrián Mereles y 73’ Milciades Adorno (P); 36’ Cristian Enciso, 45’+2’ Sebastián Benítez, 48’ Jonatan Blanco, 51’ Santiago Maderos y 64’ Carlos Giménez (T). Expulsado: 90’ Diego Mencia (P).