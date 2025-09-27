Fútbol de Intermedia

Pastoreo falla y Tacuary respira

Pastoreo FC y Tacuary empataron en la mañana de este sábado en Juan Manuel Frutos 0-0, por la penúltima ronda de la División Intermedia. El resultado deja a los albirrojos del quinto departamento al borde del descenso, y al Buque barriojarense fuera de la zona roja.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 13:40
Salida del experimentado Pablo "Chalo" Candia, de Pastoreo FC, ante la cobertura de Jonatan Blanco, durante el partido celebrado en la localidad caaguaceña de Juan Manuel Frutos.
La misión de Pastoreo FC era vencer a Tacuary para salir de la zona roja y enviar al rival a la misma. Sin embargo, los protagonistas no pudieron mover el tablero y el partido de la 29ª fecha de la División Intermedia finalizó 0-0.

En la última fecha, los albirrojos visitarán a Santaní, en tanto el Buque será local contra el campeón Rubio Ñu.

Para Pastoreo, el descenso podría constituir como una desaparición (como ocurrió con Liberación), ya que el club fue fundado a solo efecto de representar a la Liga en la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol y mantener una estructura para la disputa del Nacional B, un certamen casi relámpago, será muy difícil.

Estadio: Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Jesús Alcaraz y Denis López. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Pastoreo FC: César Aquino; Pablo Candia, Elián Vogado, Ronald Borja y Júnior Aguilar (75’ Alexis Rojas); Wilson Aquino (45’ Kevin Lezcano), Diego Mencia, Adrián Mereles (61’ Derlis Falcón) y Alexander Bundgaard (75’ Darío Ferreira); Ricardo Solís (61’ Milcíades Adorno) y Juan Heinze. D.T.: Elio Espínola.

Tacuary: Favio Marín; Alfredo Duarte, Alex Aguilar, Cristian Enciso y Carlos Giménez; Bruno López, Sebastián Benítez (84’ Jesús Servín), Jonatan Blanco y Santiago Maderos; Arnaldo Zárate (Martín Reinoso) y Martín Núñez. D.T.: Luis de la Riva.

Gol: No hubo. Amonestados: 20’ Wilson Aquino, 29’ Ricardo Solís, 34’ Alexander Bundgaard, 49’ Adrián Mereles y 73’ Milciades Adorno (P); 36’ Cristian Enciso, 45’+2’ Sebastián Benítez, 48’ Jonatan Blanco, 51’ Santiago Maderos y 64’ Carlos Giménez (T). Expulsado: 90’ Diego Mencia (P).

