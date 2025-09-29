Fútbol de Intermedia

San Lorenzo ganó, festejó por duplicado y sueña con ascender

Sportivo San Lorenzo derrotó 1-0 a Deportivo Santaní y llega a la última fecha con posibilidades de ascender a la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 12:21
Sportivo San Lorenzo venció a Deportivo Santaní por la fecha 29 de la, División Intermedia 2025 en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Sportivo San Lorenzo logró un triunfo valioso y celebró por duplicado en la penúltima fecha de la División Intermedia 2025. El Rayadito venció 1-0 a Deportivo Santaní y aprovechó la derrota de Deportivo Capiatá para llegar a la última ronda con posibilidades de ascender a la Primera División de Paraguay. Los sanlorenzanos quedaron a 1 punto cuando restan 3 por disputar.

Los dirigidos por Sergio Orteman superaron al Machetero en el Gunther Vogel con el solitario tanto de Héctor Villamayor a los 71 minutos. La victoria mantiene vivo al Santo en la pelea por el regreso a la máxima categoría del fútbol paraguayo, pero no depende de sí a diferencia del Escobero de Julio Irrazábal, que perdió 2-1 ante Independiente de Campo Grande en el Erico Galeano.

La definición del ascenso, en la ¡última fecha!

La División Intermedia definirá el segundo ascenso en la última fecha: Deportivo Capiatá enfrentará a Sportivo Carapeguá y San Lorenzo medirá a Fernando de la Mora, ambos de visitante. La diferencia entre el Escobero y el Rayadito es de 1 punto con 3 unidades por jugar. Por su lado, 12 de Junio de Villa Hayes quedó fuera de la pelea al perder 4-0 con Sol de América.

