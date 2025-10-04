A qué hora juega Fernando vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Sportivo San Lorenzo enfrenta a Fernando de la Mora por el ascenso a la Primera División de Paraguay. El Rojo y el Santo juegan a las 15:00, en simultáneo con Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá, en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Fernando de la Mora. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Fernando de la Mora vs. San Lorenzo: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 15:00 horas
Argentina: 15:00 horas
Brasil: 15:00 horas
Uruguay: 15:00 horas
Chile: 15:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
Estados Unidos - Este: 14:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Marruecos: 21:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
Fernando de la Mora vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
Fernando de la Mora vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.