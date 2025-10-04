Fútbol de Intermedia

A qué hora juega Fernando vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Fernando de la Mora y San Lorenzo disputan hoy la última fecha de la División Intermedia 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 10:18
APF

Sportivo San Lorenzo enfrenta a Fernando de la Mora por el ascenso a la Primera División de Paraguay. El Rojo y el Santo juegan a las 15:00, en simultáneo con Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Capiatá, en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Fernando de la Mora. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Fernando de la Mora vs. San Lorenzo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 14:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Fernando de la Mora vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Fernando de la Mora vs. San Lorenzo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

