Troadio Duarte asume el mando, en una jugada repetida en Deportivo Capiatá

Esta coyuntura no resulta extraña para la institución de la “Ciudad de los Mitos y Leyendas”. Durante el ciclo pasado, el representativo auriazul inició sus tareas de acondicionamiento bajo la tutela de Robert Pereira Molina; no obstante, a escasas jornadas del debut, se dio paso a Julio Irrazabal, replicando la dinámica de cambio que se observa hoy.

Tras una edición donde el club quedó a las puertas del retorno a la élite, en un torneo en el que se le terminó escurriendo el boleto a la máxima categoría en la última fecha, Capiatá pretende situarse otra vez en la zona de vanguardia. Bajo esta premisa, la dirigencia encomienda el objetivo a Troadio Duarte, quien tendrá la misión de ascender al escobero a la Primera División, en la que militó por última vez en la temporada 2019.

¡Bienvenido profesor Troadio Duarte a la tierra de los mitos y leyendas!



¡Que esta Temporada 2026 sea con el mayor de los éxitos! 🏆🇺🇦💪🏽



Cuerpo técnico:



DT: Troadio Duarte.

AT: Hugo Centurión.

PF: César Benítez.

A. PF: Nahuel Núñez.

PA: José Báez y Hugo Zayas.#ElEscobero🧹 pic.twitter.com/YgOjmkvcfj — Club Deportivo Capiatá (@deporcapiata) March 11, 2026

La incorporación de Duarte fue ratificada mediante los canales digitales del equipo. En la nota de bienvenida, la plataforma institucional posteó: “¡Bienvenido, profesor Troadio Duarte, a la tierra de los mitos y leyendas! ¡Que esta temporada 2026 sea con el mayor de los éxitos!”. Recientemente, el currículum de Duarte sumó experiencias en los clubes Sol de América y General Caballero de Juan León Mallorquín, y, últimamente, en Guaireña FC.

De acuerdo a los reportes, el estratega contará con el respaldo de un equipo compuesto por Hugo Centurión como Asistente Técnico y César Benítez en la Preparación Física. El equipo de apoyo se completa con Nahuel Núñez en la asistencia física, mientras que la formación de porteros estará bajo la responsabilidad de José Báez y Hugo Zayas.