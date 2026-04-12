El Triángulo rojo triunfa en Capiatá

En la ronda inicial del torneo de la segunda categoría, Resistencia había perdido en casa con Tembetary, mientras que Tacuary lograba un valioso empate de visitante con Sol de América.

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El Triángulo rojo del barrio Ricardo Brugada se impuso en el estadio del Martín Ledesma, donde ofició de local el Buque barriojarense, con un precioso gol de emboquillada (por encima del arquero) de Rodrito Amarilla.

Los detalles del duelo, desarrollado pese a las condiciones climáticas adversas, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Derlys González y Jesús Alcaraz. Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

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Tacuary: Favio Marín; Rodrigo González (58’ Junior Franco), Alan Bento, Marcelo Riquelme (76’ Fernando Cabrera) y Rodney Pedrozo; Thyago Meza (46’ Matías Rodríguez), Pablo Ortellado (46’ Ricardo Britos), Jesús Servín y Gustavo de Lira; Alcides Valdez y Marcos Benítez (86’ Sebastián Bedoya). D.T.: Édgar Denis.

Resistencia: César Aquino; Igor Centurión, Juan Torales, Abel Brítez y Yony Villazanti (46’ Víctor Rojas); Rodrigo Amarilla (84’ Walter Cabrera), Jorge Jara, Fredderik Alfonso y Marcelo Sánchez (81’ Nolberto Báez); Armando Samaniego (72’ David Medina) y Jonathan Gómez (46’ Aníbal Vega). D.T.: Humberto García.

Gol: 43’ Rodrigo Amarilla (R). Amonestados: 19’ Jonathan Gómez, 32’ Yony Villazanti, 67’ Víctor Rojas y 96’ Igor Centurión (R); 35’ Thyago Meza, 45’ Pablo Ortellado, 51’ Gustavo de Lira, 65’ Alcides Valdez y 83’ Alan Bento (T).