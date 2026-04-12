Fútbol de Intermedia
12 de abril de 2026 - 14:31

Rugido victorioso del León chaqueño

El "Mudo" Diego Valdez congratula a Héctor "Pipo" Lezcano (11) por su anotación, en la victoria del 12 de Junio de Villa Hayes frente a Fernando de la Mora por 2-0.
El "Mudo" Diego Valdez congratula a Héctor "Pipo" Lezcano (11) por su anotación, en la victoria del 12 de Junio de Villa Hayes frente a Fernando de la Mora por 2-0.AFP

El 12 de Junio de Villa Hayes impuso este domingo su condición de local contra Fernando de la Mora, al que derrotó por 2-0, en el Bajo Chaco, por el segundo capítulo de la División Intermedia.

Por ABC Color

En medio de la lluvia, el 12 de Junio fue el que se asentó en el campo para establecer una diferencia futbolística sobre Fernando de la Mora para derrotarlo.

Lea más: Resistencia triunfa en Capiatá

El León chaqueño inclinó la balanza a su favor en el segundo tiempo, ya que habían ido al descanso con el marcador en blanco.

Los datos del enfrentamiento, facilitados por la central de nuestro balompié, son los siguientes:

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: César Caballero y César Silva. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

12 de Junio: Mario Ramírez; Ángel Aquino, Axel Loncharich, Mattías Parris y Matías Argüello (86’ Natanael Samaniego); Cristhian Riveros (65’ Claudio Orquiola), Gastón Pinedo, Diego Valdez y Héctor Herrera (65’ Ariel Recalde); Héctor Lezcano (72’ Florencio Yudis) y Augusto Giménez (72’ Daniel Fernández). D.T.: Arturo Villasantti.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; José Ojeda, Gustavo Navarro, Ronald Borja y Isaías Fretes; Ariel Benítez, Elías Bóveda (77’ Alan Valenzuela), Sergio Rojas (54’ Rossney Aquino) y Derlis Benítez (85’ Augusto Franco); Rodney Chaparro e Isaías Gavilán (77’ Luciano Taboada). D.T.: Miguel Cristaldo.

Goles: 49’ Héctor Lezcano y 94’ Daniel Fernández (12J). Amonestados: 36’ Gustavo Navarro y 83’ Ronald Borja (FM); 55’ Héctor Herrera, 76’ Claudio Orquiola, 87’ Mattías Parris, 89’ Ángel Aquino y 93’ Ariel Recalde (12J).