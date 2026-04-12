Rugido victorioso del León chaqueño

En medio de la lluvia, el 12 de Junio fue el que se asentó en el campo para establecer una diferencia futbolística sobre Fernando de la Mora para derrotarlo.

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El León chaqueño inclinó la balanza a su favor en el segundo tiempo, ya que habían ido al descanso con el marcador en blanco.

Los datos del enfrentamiento, facilitados por la central de nuestro balompié, son los siguientes:

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: César Caballero y César Silva. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

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12 de Junio: Mario Ramírez; Ángel Aquino, Axel Loncharich, Mattías Parris y Matías Argüello (86’ Natanael Samaniego); Cristhian Riveros (65’ Claudio Orquiola), Gastón Pinedo, Diego Valdez y Héctor Herrera (65’ Ariel Recalde); Héctor Lezcano (72’ Florencio Yudis) y Augusto Giménez (72’ Daniel Fernández). D.T.: Arturo Villasantti.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; José Ojeda, Gustavo Navarro, Ronald Borja y Isaías Fretes; Ariel Benítez, Elías Bóveda (77’ Alan Valenzuela), Sergio Rojas (54’ Rossney Aquino) y Derlis Benítez (85’ Augusto Franco); Rodney Chaparro e Isaías Gavilán (77’ Luciano Taboada). D.T.: Miguel Cristaldo.

Goles: 49’ Héctor Lezcano y 94’ Daniel Fernández (12J). Amonestados: 36’ Gustavo Navarro y 83’ Ronald Borja (FM); 55’ Héctor Herrera, 76’ Claudio Orquiola, 87’ Mattías Parris, 89’ Ángel Aquino y 93’ Ariel Recalde (12J).