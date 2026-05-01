Cerro Porteño apelará el fallo del Tribunal por el superclásico

Rubén Recalde confirmó el adelanto del Cardinal Deportivo: Cerro Porteño apelará el fallo del Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que adjudicó a Olimpia los 3 puntos del superclásico suspendido (19 de abril) por los incidentes entre las barras del Ciclón y la Policía Nacional en la Gradería Norte del Defensores del Chaco.

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“Sí, vamos a apelar el fallo del Tribunal. Lo antes posible estaremos presentando”, expresó el vicepresidente del club a ABC Cardinal 730 AM. Con la resolución del caso, el Decano, que puede gritar campeón, y el Azulgrana jugarán en simultáneo la fecha 19 de torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay: será el domingo a las 09:30.

Rubén Recalde en el Cardinal Deportivo

⚽️🎙️ Rubén Recalde - Vicepresidente Jurídico de #CerroPorteño:



🗣️ “Sí, vamos a apelar el fallo del Tribunal. Lo antes posible estaremos presentando”.



👉🏻 El Ciclón tiene tres días hábiles para presentar la apelación. #CardinalDeportivo #730AM📻🇵🇾 #ElJuegoQueSentimos



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“Tiene que ser proporcional el castigo para todos<b>"</b>

Cerro Porteño tiene 3 días hábiles desde la resolución (jueves 30 de abril) para apelar ante el Tribunal de Apelaciones de la APF. “Tiene que ser proporcional el castigo para todos. Todos tenemos responsabilidad”, mencionó Recalde, quien apuntó a las votaciones, que acabó 5-4 a favor de otorgar el puntaje máximo del partido al Franjeado sobre la reanudar del juego.

#CardinalDeportivo | Rubén Recalde, vicepresidente de Cerro Porteño 🔵🔴



🗣️ "Esa disidencia en la votación te hace pensar muchas cosas"



🗣️ "Entendemos que uno de los votos del Tribunal corresponde a una persona socia activa de uno de los clubes"



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“Entendemos que uno de los votos del Tribunal corresponde a una persona socia activa de uno de los clubes”, disparó Recalde con relación a que uno de los integrantes del organismo es socio de Olimpia. “Esa disidencia en la votación te hace pensar muchas cosas”, finalizó el directivo en el día después de la determinación, que también incluyó una multa económica de 40 salarios mínimos.