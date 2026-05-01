Guaireña venció a Capiatá y ganó por segunda vez en el año

Guaireña volvió al triunfo y festejó la segunda victoria en la temporada 2026 de la División Intermedia. El Albiceleste de César Castro superó 3-1 a Deportivo Capiatá en el Parque del Guairá de Villarrica por la fecha 5 de la segunda categoría del fútbol paraguayo. Por su lado, el Escobero de Troadio Duarte perdió el invicto y sumó el tercer juego sin triunfos.

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El visitante comenzó ganando con el gol de Jorge ‘Conejo’ Benítez a los 43 minutos del primer tiempo. El local reaccionó en la segunda etapa y acabó remontando el resultado en solo 120 segundos: a los 70′ igualó Cristian Paredes y a los 72 dio vuelta el marcador Agustín Muñoz. En el cierre del cotejo, Aaron Monges convirtió el tercero a los 90+4′.

Guaireña y Deportivo Capiatá con 6 puntos

Guaireña ocupa momentáneamente el octavo lugar de la tabla de posiciones de la División Intermedia 2026: el Albiceleste suma 6 unidades, producto de los 2 triunfos y las 3 derrotas en 5 presentaciones. Por su parte, Deportivo Capiatá continúa parcialmente en la sexta ubicación también con 6 (1 victoria, 3 empates y 1 derrota). Ambos están a 7 del puntero 12 de Junio.

División Intermedia 2026: ¿Cómo sigue la fecha 5?

La fecha 5 de la División Intermedia 2026 continúa el sábado con dos compromisos matutinos, ambos a las 10:00, hora de Paraguay. En los Jardines del Kelito de Asunción, el 3 de Noviembre recibe a Tacuary, mientras que en el Villa Alegre de Encarnación, el Sportivo Carapeguá visita a Encarnación FC.

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El domingo 3, también a las 10:00, Resistencia enfrenta a Sol de América en el Tomás Beggan Correa y General Caballero de Juan León Mallorquín enfrenta a Independiente de Campo Grande en el Ka’arendy. El lunes 4, a las 17:00 juegan Fernando de la Mora vs. Atlético Tembetary en el Emiliano Ghezzi y a las 19:30, Deportivo Santaní vs. Benjamín Aceval en el Juan José Vázquez.