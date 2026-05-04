Acción de lunes en Asunción y San Estanislao

La División Intermedia es la segunda categoría de nuestro fútbol, que tiene como líderes a General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes.
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La competencia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos elencos de más alto puntaje (campeón y vice), ascenderán al círculo privilegiado, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
Los enfrentamientos a cumplirse en esta jornada de lunes son los siguientes:
Fernando de la Mora vs. Atlético Tembetary
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 17:00.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Juan Mendoza y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Basilio Jara.
Deportivo Santaní vs. Benjamín Aceval
Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola).
Horario: 19:30.
Árbitro: Juan Jara.
Asistentes: Saturnino Cáceres y Sandro Romero.
Cuarto árbitro: José Franco.