Fútbol de Intermedia
04 de mayo de 2026 a la - 11:41

Acción de lunes en Asunción y San Estanislao

El estadio del club Unión Agrícola de San Estanislao albergará esta noche el partido entre Deportivo Santaní y Benjamín Aceval de Villa Hayes, a las 19:30.
El estadio del club Unión Agrícola de San Estanislao albergará esta noche el partido entre Deportivo Santaní y Benjamín Aceval de Villa Hayes, a las 19:30.Gentileza

La quinta fecha de la División Intermedia se completa este lunes con dos partidos. El de primer turno se desarrollará en el barrio Vista Alegre de Asunción, en tanto que el de fondo será en San Estanislao, en el segundo departamento de San Pedro.

Por ABC Color

La División Intermedia es la segunda categoría de nuestro fútbol, que tiene como líderes a General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes.

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La competencia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos elencos de más alto puntaje (campeón y vice), ascenderán al círculo privilegiado, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

Los enfrentamientos a cumplirse en esta jornada de lunes son los siguientes:

Fernando de la Mora vs. Atlético Tembetary

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 17:00.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Juan Mendoza y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Deportivo Santaní vs. Benjamín Aceval

Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola).

Horario: 19:30.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Saturnino Cáceres y Sandro Romero.

Cuarto árbitro: José Franco.