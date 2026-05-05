Programa de la sexta ronda de la División Intermedia

Cumplidas cinco fechas de la División Intermedia, los clubes del interior General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes comparten la punta y se encuentran en la zona de ascenso a Primera.

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En contrapartida, los recién ascendidos 3 de Noviembre y Paraguarí, más Fernando de la Mora, están en la línea de descenso a la Primera B o el Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Los goleadores del circuito son Diego Máximo Martínez, de Tembetary, y Jorge “Conejo” Benítez, de Capiatá, con cinco anotaciones.

La quinta ronda del certamen del segundo nivel de nuestro balompié se desarrollará de la siguiente manera:

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Viernes, 17:00: Resistencia-Paraguarí, en el Tomás Beggan Correa.

Viernes, 19:30: Carapeguá-12 de Junio de Villa Hayes, en el Municipal de Carapeguá.

Sábado, 10:00: Tacuary-Fernando de la Mora, en el Complejo Oceánico (Nueva Asunción).

Sábado, 10:00: Independiente CG-3 de Noviembre, en el Ricardo Grégor.

Domingo, 10:00: Benjamín Aceval-Encarnación, en el Isidro Roussillón (Villa Hayes).

Domingo, 10:00: Deportivo Capiatá-General Caballero JLM, en el Erico Galeano.

Lunes, 17:00: Tembetary-Deportivo Santaní, en el Emiliano Ghezzi.

Lunes, 19:30: Sol de América-Guaireña, en el Luis Alfonso Giagni.