Fútbol de Intermedia
05 de mayo de 2026 a la - 15:55

Programa de la sexta ronda de la División Intermedia

Mathías González (izquierda) y Míller Mareco, figuras del General Caballero de Juan León Mallorquín, líder de la clasificación de la División Intermedia.
Mathías González (izquierda) y Míller Mareco, figuras del General Caballero de Juan León Mallorquín, líder de la clasificación de la División Intermedia.General Caballero JLM

El sexto capítulo de la División Intermedia, que se abrirá el viernes 8 y se cerrará el lunes 11, presenta atractivas propuestas. El torneo de la segunda categoría de fútbol consta de 30 rondas y otorga dos plazas al círculo privilegiado.

Por ABC Color

Cumplidas cinco fechas de la División Intermedia, los clubes del interior General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes comparten la punta y se encuentran en la zona de ascenso a Primera.

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En contrapartida, los recién ascendidos 3 de Noviembre y Paraguarí, más Fernando de la Mora, están en la línea de descenso a la Primera B o el Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Los goleadores del circuito son Diego Máximo Martínez, de Tembetary, y Jorge “Conejo” Benítez, de Capiatá, con cinco anotaciones.

La quinta ronda del certamen del segundo nivel de nuestro balompié se desarrollará de la siguiente manera:

Viernes, 17:00: Resistencia-Paraguarí, en el Tomás Beggan Correa.

Viernes, 19:30: Carapeguá-12 de Junio de Villa Hayes, en el Municipal de Carapeguá.

Sábado, 10:00: Tacuary-Fernando de la Mora, en el Complejo Oceánico (Nueva Asunción).

Sábado, 10:00: Independiente CG-3 de Noviembre, en el Ricardo Grégor.

Domingo, 10:00: Benjamín Aceval-Encarnación, en el Isidro Roussillón (Villa Hayes).

Domingo, 10:00: Deportivo Capiatá-General Caballero JLM, en el Erico Galeano.

Lunes, 17:00: Tembetary-Deportivo Santaní, en el Emiliano Ghezzi.

Lunes, 19:30: Sol de América-Guaireña, en el Luis Alfonso Giagni.