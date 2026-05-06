Fútbol de Intermedia
06 de mayo de 2026 a la - 14:01

Complejo Oceánico albergará partido de la Intermedia

Tacuary y Fernando de la Mora jugarán el sábado, a las 10:00, en la cancha de césped natural del Complejo Oceánico del Atlántida, en Nueva Asunción.
Tacuary y Fernando de la Mora jugarán el sábado, a las 10:00, en la cancha de césped natural del Complejo Oceánico del Atlántida, en Nueva Asunción.Ascensopy

El Complejo Oceánico del Atlántida Sport Club, ubicado en el novel distrito de Nueva Asunción (departamento de Presidente Hayes), albergará el fin de semana un partido de la División Intermedia, con localía de Tacuary. La sexta ronda del torneo de la segunda categoría se desarrollará entre el viernes y el lunes próximos.

Por ABC Color

El partido del sábado entre Tacuary y Fernando de la Mora, marcado para las 10:00, se desarrollará en el escenario principal del Atlántida, en Nueva Asunción, denominado Óscar Hugo Sosa, en homenaje al expresidente oceánico.

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El establecimiento negriazul, ubicado a pocos kilómetros de la capital del país, cuenta con una cancha de césped artificial, la primera que albergó encuentros del ascenso el año pasado, específicamente de la Primera División B, la tercera categoría.

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El coliseo central cuenta con empastado natural, sobre el cual medirán fuerzas el Buque barriojarense y el Prócer del capitalino barrio Vista Alegre.

Los enfrentamientos del sexto capítulo de la División Intermedia, son los siguientes:

Viernes, 17:00: Resistencia-Paraguarí, en el Tomás Beggan Correa.

Viernes, 19:30: Carapeguá-12 de Junio de Villa Hayes, en el Municipal de Carapeguá.

Sábado, 10:00: Tacuary-Fernando de la Mora, en el Complejo Oceánico.

Sábado, 10:00: Independiente CG-3 de Noviembre, en el Ricardo Grégor.

Domingo, 10:00: Benjamín Aceval-Encarnación, en el Isidro Roussillón, en Villa Hayes.

Domingo, 10:00: Deportivo Capiatá-General Caballero JLM, en el Erico Galeano.

Lunes, 17:00: Tembetary-Deportivo Santaní, en el Emiliano Ghezzi.

Lunes, 19:30: Sol de América-Guaireña, en el Luis Alfonso Giagni.