Independiente CG superó a 3 de Noviembre de local y es tercero

Independiente de Campo Grande regresó al triunfo en la fecha 6 de la División Intermedia 2026. El “Inde”, que perdió 4-2 con General Caballero de Juan León Mallorquín en la ronda anterior, superó a 3 de Noviembre en el segundo partido matutino del sábado. Los dirigidos por Pablo Caballero escalaron al segundo lugar de la tabla de posiciones.

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En el césped sintético del Ricardo Gregor, Independiente encaminó la victoria en el primer tiempo. Sergio Dietze, con pasado en Sol de América, abrió el marcador a los 11 minutos y Rafael Román, ex Guaireña, aumentó la diferencia a los 42′. Los del Barrio San Pablo de Asunción no reaccionaron en la complementaria ni para descontar y continúan sin ganar en el certamen.

Independiente CG es tercero en la clasificación

Independiente CG es momentáneamente tercero con 11 puntos, a 2 del escolta General Caballero de Juan León Mallorquín, que tiene un partido menos, y a 5 del puntero 12 de Junio, que venció 3-1 a Sportivo Carapeguá en el inicio de la jornada. Por su lado, 3 de Noviembre, ascendido en 2025, es décimo cuarto con 3, pero puede bajar al penúltimo lugar si Deportivo Santaní suma.

División Intermedia 2026: ¿Cómo sigue la fecha 6?

La fecha 6 continúa el domingo con dos juegos matinales: a las 10:00, General Caballero visita a Deportivo Capiatá en el Erico Galeano y Benjamín Aceval recibe a Encarnación FC en el Isidro Roussillón de Villa Hayes. La ronda culmina el lunes con Atlético Tembetary vs. Deportivo Santaní (17:00) en La Arboleda y Sol de América vs. Guaireña (19:30) en el Luis Alfonso Giagni.