Tacuary despide a Édgar Denis tras mal inicio de temporada

“Muchas gracias Édgar Denis” señala la publicación en las redes de Tacuary, con la imagen del profesional con la indumentaria del Buque barriojarense.

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“Tacua” marcha en el decimosexto y último puesto de la División Intermedia, con una campaña de dos empates y cuatro derrotas, con cuatro goles anotados y 10 recibidos.

La dirigencia, encabezada por el Ing. Guillermo Vera, mantiene reuniones permanentes para nominar el próximo conductor.

En la séptima ronda, el Buque enfrentará al Deportivo Santaní, en juego marcado para el viernes 15, en el estadio del Unión Agrícola de San Estanislao, a las 17:00.