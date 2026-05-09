Fútbol de Intermedia
09 de mayo de 2026 a la - 17:42

Tacuary despide a Édgar Denis tras mal inicio de temporada

Édgar Denis dejó la conducción técnica de Tacuary, por malos resultados.
Édgar Denis dejó la conducción técnica de Tacuary, por malos resultados.Tacuary

Tacuary anunció este sábado la salida del entrenador Édgar Denis luego de la derrota sufrida en esta misma jornada contra Fernando de la Mora 2-1, por la sexta fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color

“Muchas gracias Édgar Denis” señala la publicación en las redes de Tacuary, con la imagen del profesional con la indumentaria del Buque barriojarense.

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“Tacua” marcha en el decimosexto y último puesto de la División Intermedia, con una campaña de dos empates y cuatro derrotas, con cuatro goles anotados y 10 recibidos.

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La dirigencia, encabezada por el Ing. Guillermo Vera, mantiene reuniones permanentes para nominar el próximo conductor.

En la séptima ronda, el Buque enfrentará al Deportivo Santaní, en juego marcado para el viernes 15, en el estadio del Unión Agrícola de San Estanislao, a las 17:00.