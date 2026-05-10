Fútbol de Intermedia
10 de mayo de 2026 a la - 13:04

Capiatá pone fin a la invicta marcha del General Caballero JLM

Festejo del gol de Juan Garay (10), para el triunfo por 2-1 del Deportivo Capiatá sobre General Caballero de Juan León Mallorquín.
Festejo del gol de Juan Garay (10), para el triunfo por 2-1 del Deportivo Capiatá sobre General Caballero de Juan León Mallorquín.APF

El Deportivo Capiatá cortó la invicta marcha del General Caballero de Juan León Mallorquín en la División Intermedia, al vencerlo por 2-1 en la continuidad de la sexta ronda del campeonato la segunda categoría, que tiene como solitario líder al 12 de Junio de Villa Hayes.

Por ABC Color

En un gran partido, Deportivo Capiatá impuso su localía y alcanzó un resonante triunfo por 2-1 contra General Caballero de Juan León Mallorquín, que juega muy bien, pero que plantea un dispositivo que requiere precisión y coordinación.

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El Rojo mallorquino juega con una línea defensiva adelantada, haciendo que el rival caiga en la trampa del off side. Pero ante un error, queda expuesto, como pasó con el balonazo recepcionado por el “Demonio” Bareiro (que parecía adelantado) para dejar fuera de acción al arquero Guillén, fuera de su área y anotar sin complicaciones.

Sobre el final del primer tiempo, el conjunto paranaense llegó al empate. En la complementaria, los auriazules volvieron a inclinar la balanza a su favor para asegurar tres puntos de gran importancia frente a un rival que pese al marcador adverso, es serio candidato a la conquista de una de las dos plazas a la máxima categoría.

A continuación, los detalles del enfrentamiento, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Jesús Alcaraz y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Capiatá: Cayetano Fernández; Ángel Lezcano, Guido Verdún, Juan Miguel Ojeda y Marcelo Benítez; Walter Gaona (72’ Eduardo Estigarribia), Juan Garay, Francisco Di Franco (85’ Orlando Bogado) y José Escurra (72’ Jonatan Benítez); Antonio Bareiro (91’ Cristian García) y Jorge Benítez (91’ Henry Ojeda). D.T.: Jorge Gamarra.

General Caballero JLM: Luis Guillén; Édgar Franco (46’ Junior Cantero), Miller Mareco, Tobías Castellano y Gabriel Molinas; Jorge Colmán (69’ Néstor Gómez), Marcelo Paredes (81’ Enzo Alegre), Alexis Verdún y Alexis Araújo (81’ Matías Schabus); Mathías González y Juan Ángel Martínez (69’ Guillermo Gill). D.T.: Humberto Ovelar.

Goles: 29’ Antonio Bareiro y 62’ Juan Garay (C); 45’ Alexis Verdún (GC). Amonestados: 34’ Jorge Benítez, 38’ Juan Ojeda, 59’ Walter Gaona, 76’ Antonio Bareiro y 90’ Cayetano Fernández (C); 39’ Tobías Castellano, 41’ Alexis Verdún y 58’ Marcelo Paredes (GC).