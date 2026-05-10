Fútbol de Intermedia
10 de mayo de 2026 a la - 13:41

Paraguarí AC cuenta con nuevo conductor

Robert Pereira Molina (30 de mayo de 1968), nuevo director técnico de Paraguarí AC.
Robert Pereira Molina (30 de mayo de 1968), nuevo director técnico de Paraguarí AC.Paraguarí AC

Paraguarí Atlético Club anunció el fin de semana la contratación de Robert Pereira Molina como nuevo conductor técnico, luego de su mal inicio de temporada en la División Intermedia, en la que compite por primera vez. El Toro se dispone a disputar el duelo departamental contra Sportivo Carapeguá.

Por ABC Color

A través de las redes sociales, Paraguarí AC dio la bienvenida a Robert Pereira Molina, experimentado entrenador, conocedor del circuito de la División Intermedia.

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El Toro del noveno departamento inició la temporada bajo la orientación de Enrique “Rambert” Vera, quien debió dejar el cargo tras la quinta ronda, por malos resultados. En la sexta, el orientador provisorio fue Luis Villasanti, con el que tampoco pudo lograr un buen resultado.

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RPM, de 57 años, tiene un largo recorrido en el fútbol, primero como atleta, luego como entrenador, dirigiendo entre otros clubes a Fernando de la Mora, General Caballero de Zeballos Cue, Sportivo Iteño, Tacuary, Rubio Ñu, General Díaz, Sportivo Iteño, 12 de Octubre de Itauguá y Sportivo San Lorenzo. En algunas instituciones tuvo más de una etapa.

La campaña torera comprende una victoria, un empate y cuatro caídas. El domingo 17 se disputará el aguardado duelo entre Paraguarí y Carapeguá, en el estadio del Martín Ledesma de Capiatá, a las 10:00.

Resulta difícil explicar cómo una capital departamental no cuente con un escenario acorde para albergar juegos del segundo nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para que el Rojo pueda contar con el masivo aliento de su afición.