Paraguarí AC cuenta con nuevo conductor

A través de las redes sociales, Paraguarí AC dio la bienvenida a Robert Pereira Molina, experimentado entrenador, conocedor del circuito de la División Intermedia.

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El Toro del noveno departamento inició la temporada bajo la orientación de Enrique “Rambert” Vera, quien debió dejar el cargo tras la quinta ronda, por malos resultados. En la sexta, el orientador provisorio fue Luis Villasanti, con el que tampoco pudo lograr un buen resultado.

RPM, de 57 años, tiene un largo recorrido en el fútbol, primero como atleta, luego como entrenador, dirigiendo entre otros clubes a Fernando de la Mora, General Caballero de Zeballos Cue, Sportivo Iteño, Tacuary, Rubio Ñu, General Díaz, Sportivo Iteño, 12 de Octubre de Itauguá y Sportivo San Lorenzo. En algunas instituciones tuvo más de una etapa.

La campaña torera comprende una victoria, un empate y cuatro caídas. El domingo 17 se disputará el aguardado duelo entre Paraguarí y Carapeguá, en el estadio del Martín Ledesma de Capiatá, a las 10:00.

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Resulta difícil explicar cómo una capital departamental no cuente con un escenario acorde para albergar juegos del segundo nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para que el Rojo pueda contar con el masivo aliento de su afición.