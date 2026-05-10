Tacuary: Braulio Armoa, al comando del Buque

Dos puntos de 18 posibles, la pobre cosecha de Tacuary en la División Intermedia que obligó a su dirigencia al cambio de timón. El nuevo conductor del Buque barriojarense es Braulio Armoa, quien reemplaza a Édgar Denis, que dejó el barco luego de dos empates y cuatro derrotas.

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Si bien el “Tacua” está fuera de la zona de descenso, su panorama en cuanto al promedio no es el mejor, por lo que espera que con este volantazo, las cosas mejoren.

Armoa, de 47 años, tuvo un largo recorrido como futbolista, en Paraguay y Chile. Como entrenador, dirigió en torneos de la Unión del Fútbol del Interior y también de la División Intermedia, en Guaraní de Trinidad y Encarnación FC. Igualmente fue entrenador del 12 de Octubre de Itauguá, entre otros clubes.

El viernes, Tacuary jugará contra Deportivo Santaní, en el Unión Agrícola de San Estanislao, a las 17:00, en busca de su primera victoria.