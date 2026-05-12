Duelos clásicos en la séptima ronda

El capítulo 7 de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que consta de 30 rondas, propone dos partidos estelares.

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En el Bajo Chaco, el sorprendente 12 de Junio de Villa Hayes recibirá el viernes al vecino Benjamín Aceval, que también se encuentra en la parte alta de la clasificación.

El domingo, los clubes del noveno departamento, Paraguarí AC y Sportivo Carapeguá, lidiarán en el Martín Ledesma de Capiatá, un escenario que tiene un solo bloque de tribunas, más una cabecera. Claramente, no es el coliseo ideal para un enfrentamiento aguardado en la región. Además, existen otros coliseos más cercanos para facilitar el traslado de los seguidores, que se supone acudirán el gran número.

Los “toreros” presentaron el lunes a su nuevo entrenador, Robert Pereira Molina, quien reemplaza en el cargo a Enrique “Rambert” Vera. Estuvo como interino Luis Villasanti, por una fecha.

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La cartelera de la séptima fecha de la División Intermedia es la siguiente:

Jueves, 17:00: 3 de Noviembre vs. Deportivo Capiatá, en Jardines del Kelito.

Jueves, 19:30: Fernando de la Mora vs. Independiente CG, en el Emiliano Ghezzi.

Viernes, 17:00: Deportivo Santaní vs. Tacuary, en el Unión Agrícola.

Viernes, 19:30: 12 de Junio vs. Benjamín Aceval, en el Facundo Deleón Fossatti.

Sábado, 10:00: Guaireña vs. Resistencia, en el Parque del Guairá.

Sábado, 10:00: Encarnación vs. Tembetary, en Villa Alegre.

Domingo, 10:00: General Caballero JLM vs. Sol de América, en Ka’arendy.

Domingo, 10:00: Paraguarí vs. Carapeguá, en el Enrique Soler.