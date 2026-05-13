Sergio Orteman por Luis Escobar en Tembetary

La campaña del Atlético Tembetary en la División Intermedia comprende tres victorias, un empate y dos derrotas. Para las autoridades rojiverdes, la producción no es la ideal, por lo que decidieron el cambio de timón, con la llegada de Sergio Orteman por Luis Escobar, que es un profesional de la casa, por lo que eventualmente podría seguir ligado al club, en otras funciones.

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Ortamen inició la temporada como entrenador del Sportivo San Lorenzo, en el círculo privilegiado. Tras un pequeño descanso ahora se le presenta la posibilidad de dirigir a la Intermedia, un circuito que conoce bien, ya que logró ascender con el Rayadito.

El correcto profesional uruguayo indicó a la prensa que asume un lindo desafío, que el plantel nómada cuenta con un plantel interesante, por lo que se encuentra entusiasmado con una buena actuación.

El sábado, Tembetary enfrentará a Encarnación, en el estadio Villa Alegre de la capital del Itapúa, a las 10:00, por la séptima fecha.