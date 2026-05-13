Sol de América anuncia la salida de Aldo Bobadilla

Aldo Antonio Bobadilla deja la conducción técnica de Sol de América con una campaña en la División Intermedia de un triunfo, cuatro empates y una derrota. La dirigencia unicolor, presidida por Óscar Acosta, anunciará en breve el próximo conductor del plantel.

Lea más: Paridad entre Sol de América y Guaireña

El año danzarín se abrió con elevadas expectativas de ascenso, aunque los resultados no acompañaron. Por ese motivo, las autoridades recurren al volantazo con el objetivo de enderezar el rumbo para tratar de escalar.

Por la séptima fecha del campeonato de la segunda categoría, que consta de 30 ronda, Sol de América visitará el domingo a General Caballero de Juan León Mallorquín. El duelo se desarrollará en el estadio Ka’arendy está fijado para las 10:00.