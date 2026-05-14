Fernando de la Mora e Independiente CG no se sacaron ventaja en Vista Alegre

Fernando de la Mora recibió en su casa a Independiente en el marco de la séptima fecha del Torneo de la División Intermedia y empató con su similar, en el barrio Vista Alegre, por el marcador de 1-1.

El primer gol del partido llegó en la primera etapa por intermedio de César Villalba, a los 37′; mientras que el descuento lo hizo Rossney Aquino, a los 84’, en la complementaria.

En la siguiente fecha, la octava, los dirigidos por Juan Díaz visitarán al Deportivo Capiatá, en el estadio Erico Galeano, para enfrentarlo desde las 10:00; y el Inde, recibirá al Deportivo Santaní, en el estadio Ricardo Grégor, al que se medirá desde las 17:00. Ambos encuentros se disputarán el martes 19 de mayo.

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Síntesis:

Fernando de la Mora 1-Independiente CG 1

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Francisco Ramos y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Blas Medina.

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Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Ariel Benítez, Miguel Pereira, Ronald Borja y Alan Velázquez (82’ José Ojeda); Augusto Franco (70’ Rossney Aquino), Derlis Benítez, Elías Bóveda (64’ Pedro Martínez) y Derlis Almada (64’ Alan Valenzuela); Luis Galeano y José Ayala (64’ Luciano Taboada). DT: Juan Díaz.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Diego Aguada, Carlos Rolón, Esteban Mendoza y Rogelio Espínola; Dramane Diarra (64’ Fulgencio Oviedo), Carlos Gavilán (64’ Nicolás Rojas), Claudio Burgos y Denis Zarate (82’ Rafael Román); César Villalba (66’ Francisco Morel) y Víctor Rivarola (64’ Sergio Dietze). DT: Pablo Caballero.

Goles: 85’ Rossney Aquino (FDM); 37’ César Villalba (ICG). Amonestados: 45’ Miguel Pereira, 56’ Derlis Almada y 74’ Ariel Benítez (FDM); 35’ Carlos Gavilán, 42’ Denis Zarate, 44’ Víctor Rivarola y 89’ Diego Aguada (ICG).