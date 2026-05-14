Fútbol de Intermedia
14 de mayo de 2026 a la - 22:09

Fernando de la Mora e Independiente CG no se sacaron ventaja en Vista Alegre

Tras la paridad 1-1, entre Fernando de la Mora e Independiente de Campo Grande, cada uno se retiró del barrio Vista Alegre con una unidad.
Tras la paridad 1-1, entre Fernando de la Mora e Independiente de Campo Grande, cada uno se retiró del barrio Vista Alegre con una unidad.APF Intermedia

En el cierre de la primera jornada de la séptima fecha de la División Intermedia, Fernando de la Mora e Independiente empataron 1-1 en el barrio Vista Alegre.

Por Derlis Santacruz

Fernando de la Mora recibió en su casa a Independiente en el marco de la séptima fecha del Torneo de la División Intermedia y empató con su similar, en el barrio Vista Alegre, por el marcador de 1-1.

El primer gol del partido llegó en la primera etapa por intermedio de César Villalba, a los 37′; mientras que el descuento lo hizo Rossney Aquino, a los 84’, en la complementaria.

En la siguiente fecha, la octava, los dirigidos por Juan Díaz visitarán al Deportivo Capiatá, en el estadio Erico Galeano, para enfrentarlo desde las 10:00; y el Inde, recibirá al Deportivo Santaní, en el estadio Ricardo Grégor, al que se medirá desde las 17:00. Ambos encuentros se disputarán el martes 19 de mayo.

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El portero de Independiente CG, Rodrigo Frutos, saca desde su área el esférico durante el encuentro disputado esta noche en el barrio Vista Alegre.
El portero de Independiente CG, Rodrigo Frutos, saca desde su área el esférico durante el encuentro disputado esta noche en el barrio Vista Alegre.

Síntesis:

Fernando de la Mora 1-Independiente CG 1

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Francisco Ramos y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Ariel Benítez, Miguel Pereira, Ronald Borja y Alan Velázquez (82’ José Ojeda); Augusto Franco (70’ Rossney Aquino), Derlis Benítez, Elías Bóveda (64’ Pedro Martínez) y Derlis Almada (64’ Alan Valenzuela); Luis Galeano y José Ayala (64’ Luciano Taboada). DT: Juan Díaz.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Diego Aguada, Carlos Rolón, Esteban Mendoza y Rogelio Espínola; Dramane Diarra (64’ Fulgencio Oviedo), Carlos Gavilán (64’ Nicolás Rojas), Claudio Burgos y Denis Zarate (82’ Rafael Román); César Villalba (66’ Francisco Morel) y Víctor Rivarola (64’ Sergio Dietze). DT: Pablo Caballero.

Goles: 85’ Rossney Aquino (FDM); 37’ César Villalba (ICG). Amonestados: 45’ Miguel Pereira, 56’ Derlis Almada y 74’ Ariel Benítez (FDM); 35’ Carlos Gavilán, 42’ Denis Zarate, 44’ Víctor Rivarola y 89’ Diego Aguada (ICG).