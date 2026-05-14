La séptima fecha se abre este jueves en Asunción

La División Intermedia consta de 30 fechas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje (campeón y vice), ascenderán a la máxima categoría de nuestro fútbol. En contrapartida, los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B, o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, en el que la participación es opcional.
Lea más: Sol de América contrata a “Gattuso” Marecos
La séptima ronda se desarrollará de acuerdo a este programa:
Hoy
3 de Noviembre vs. Deportivo Capiatá
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 17:00.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos.
Cuarto árbitro: Basilio Jara.
Fernando de la Mora vs. Independiente CG
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 19:30.
Árbitro: Óscar Barrios.
Asistentes: Francisco Ramos y Tania Martínez.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
Mañana
Deportivo Santaní vs. Tacuary
Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola).
Horario: 17:00.
Árbitro: Marcos Galeano.
Asistentes: Carlos Sánchez y Lucio García.
Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.
12 de Junio vs. Benjamín Aceval
Estadio: Facundo Deleón Fossatti.
Horario: 19:30.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: César Caballero y Pedro Ríos.
Cuarto árbitro: Fernando Villalba.
Sábado
Encarnación FC vs. Tembetary
Estadio: Villa Alegre.
Horario: 10:00.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
Guaireña FC vs. Resistencia
Estadio: Parque del Guairá.
Horario: 10:00.
Árbitro: Juan Jara.
Asistentes: Digno Salinas y Lorena Miranda.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
Domingo
Paraguarí AC vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 10:00.
Árbitro: Giancarlos Juliadoza.
Asistentes: Víctor Dávalos y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.
General Caballero JLM vs. Sol de América
Estadio: Ka’arendy.
Horario: 10:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Saturnino Cáceres y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: José Franco.