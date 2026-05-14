Fútbol de Intermedia
14 de mayo de 2026 a la - 15:00

La séptima fecha se abre este jueves en Asunción

Estadio Jardines del Kelito, de River Plate, sede del partido de esta tarde entre 3 de Noviembre y Deportivo Capiatá.
Asunción, la Madre de Ciudades, albergará este jueves los dos primeros partidos de la séptima fecha de la División Intermedia, que es la segunda categoría de nuestro fútbol. El duelo de primer turno será en el barrio Mburicaó, mientras que el de fondo será en Vista Alegre.

Por ABC Color

La División Intermedia consta de 30 fechas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje (campeón y vice), ascenderán a la máxima categoría de nuestro fútbol. En contrapartida, los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B, o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, en el que la participación es opcional.

La séptima ronda se desarrollará de acuerdo a este programa:

Hoy

3 de Noviembre vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 17:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Fernando de la Mora vs. Independiente CG

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 19:30.

Árbitro: Óscar Barrios.

Asistentes: Francisco Ramos y Tania Martínez.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Mañana

Deportivo Santaní vs. Tacuary

Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola).

Horario: 17:00.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Carlos Sánchez y Lucio García.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

12 de Junio vs. Benjamín Aceval

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 19:30.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: César Caballero y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Sábado

Encarnación FC vs. Tembetary

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 10:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

Guaireña FC vs. Resistencia

Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Digno Salinas y Lorena Miranda.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Domingo

Paraguarí AC vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 10:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Víctor Dávalos y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

General Caballero JLM vs. Sol de América

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Saturnino Cáceres y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: José Franco.