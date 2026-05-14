Igualdad sin goles entre 3 de Noviembre y Deportivo Capiatá en los Jardines

La séptima fecha del Torneo de la División Intermedia arrancó hoy en los Jardines del Kelito entre 3 de Noviembre y Deportivo Capiatá, elencos que sellaron una paridad sin goles.

Con este empate, el conjunto del barrio San Pablo suma 4 unidades en la tabla de posiciones. Por su parte, el Escobero llega a 10 puntos en el clasificador.

En la octava fecha del certamen, el 3 de Noviembre visitará a Sol de América, en el estadio Luis Alfonso Giagni, el próximo miércoles 20 de mayo, cotejo que iniciará a las 17:00; mientras que Capiatá será local, en el estadio Erico Galeano, ante Fernando de la Mora un día antes, es decir, el martes 19, a partir de las 10:00.

Lea más: La séptima fecha se abre este jueves en Asunción

Síntesis:

3 de Noviembre 0-0 Deportivo Capiatá

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

3 de Noviembre: Dylan Bobadilla; Rodrigo Jara (49’ Gustavo Mencia), Jesús Godoy, Alexis Prieto y Hugo Aquino; Alexis González, Marcos Riveros y Lucas Franco; Orlando Gallardo (77’ Juan José Sánchez), Rodrigo Arévalo y Diego Álvarez (64’ Juan Sebastián Sánchez). DT: Ángel Martínez.

Deportivo Capiatá: Cayetano Fernández; Ángel Lezcano, Guido Verdún, Juan Ojeda y Marcelo Benítez; Walter Gaona (78’ Henry Ojeda), Francisco Di Franco, Juan Garay y José Escurra (78’ Lucio De Pascale); Jorge Benítez (46’ Santiago Santacruz) y Antonio Bareiro (54’ Eduardo Estigarribia). DT: Jorge Gamarra.

Gol: No hubo. Amonestados: 36’ Orlando Gallardo, 42’ Jesús Godoy y 76’ Marcos Riveros (3N); 22’ José Escurra y 49’ Antonio Bareiro (DC).