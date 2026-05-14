Fútbol de Intermedia
14 de mayo de 2026 a la - 19:40

Igualdad sin goles entre 3 de Noviembre y Deportivo Capiatá en los Jardines

Los jugadores de ambos equipos disputan el balón durante el partido que se jugó en los Jardines del Kelito (River Plate).
Los jugadores de ambos equipos disputan el balón durante el partido que se jugó en los Jardines del Kelito (River Plate).APF

El 3 de Noviembre y el Deportivo Capiatá igualaron 0-0 este jueves en los Jardines del Kelito por la séptima fecha de la División Intermedia.

Por Derlis Santacruz

La séptima fecha del Torneo de la División Intermedia arrancó hoy en los Jardines del Kelito entre 3 de Noviembre y Deportivo Capiatá, elencos que sellaron una paridad sin goles.

Con este empate, el conjunto del barrio San Pablo suma 4 unidades en la tabla de posiciones. Por su parte, el Escobero llega a 10 puntos en el clasificador.

En la octava fecha del certamen, el 3 de Noviembre visitará a Sol de América, en el estadio Luis Alfonso Giagni, el próximo miércoles 20 de mayo, cotejo que iniciará a las 17:00; mientras que Capiatá será local, en el estadio Erico Galeano, ante Fernando de la Mora un día antes, es decir, el martes 19, a partir de las 10:00.

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Los capitanes, Marcos Riveros y Antonio Bareiro, posan junto a la terna arbitral.
Los capitanes, Marcos Riveros y Antonio Bareiro, posan junto a la terna arbitral.

Síntesis:

3 de Noviembre 0-0 Deportivo Capiatá

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

3 de Noviembre: Dylan Bobadilla; Rodrigo Jara (49’ Gustavo Mencia), Jesús Godoy, Alexis Prieto y Hugo Aquino; Alexis González, Marcos Riveros y Lucas Franco; Orlando Gallardo (77’ Juan José Sánchez), Rodrigo Arévalo y Diego Álvarez (64’ Juan Sebastián Sánchez). DT: Ángel Martínez.

Deportivo Capiatá: Cayetano Fernández; Ángel Lezcano, Guido Verdún, Juan Ojeda y Marcelo Benítez; Walter Gaona (78’ Henry Ojeda), Francisco Di Franco, Juan Garay y José Escurra (78’ Lucio De Pascale); Jorge Benítez (46’ Santiago Santacruz) y Antonio Bareiro (54’ Eduardo Estigarribia). DT: Jorge Gamarra.

Gol: No hubo. Amonestados: 36’ Orlando Gallardo, 42’ Jesús Godoy y 76’ Marcos Riveros (3N); 22’ José Escurra y 49’ Antonio Bareiro (DC).