Sol de América contrata a “Gattuso” Marecos

Héctor Fernando Marecos Silvera, de 47 años, asume el comando técnico de Sol de América en reemplazo de Aldo Antonio Bobadilla, defenestrado por malos resultados.

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El Danzarín ocupa el puesto 10 entre 18 competidores en la División Intermedia, con una campaña de un triunfo, cuatro empates y una derrota.

“Gattuso” Marecos inició la temporada en Encarnación FC, que deja con el mismo puntaje que Sol, con un registro de dos victorias, una igualdad y tres caídas.

Entre octubre de 2017 y junio de 2018, el deportista de Lima (San Pedro), entrenó a los unicolores en Primera, acumulando 33 juegos, de los cuales ganó 12, empató 10 y perdió 11.

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El segundo ciclo de Mareco en Sol de iniciará el domingo, en el choque contra General Caballero de Juan León Mallorquín, en Alto Paraná, a las 10:00.