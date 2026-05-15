Fútbol de Intermedia
15 de mayo de 2026 a la - 09:21

Esta noche se disputa el clásico del Bajo Chaco

El estadio Facundo Deleón Fossatti albergará esta noche el partido entre el 12 de Junio y Benjamín Aceval, clubes de Villa Hayes.
El estadio Facundo Deleón Fossatti albergará esta noche el partido entre el 12 de Junio y Benjamín Aceval, clubes de Villa Hayes.Club 12 de Junio.

La séptima ronda de la División Intermedia anuncia para este viernes el desarrollo de un partido estelar, el clásico del Bajo Chaco entre el líder 12 de Junio de Villa Hayes y el Benjamín Aceval, de la misma ciudad. El enfrentamiento está fijado para las 19:30.

Por ABC Color

El capítulo 7 de la División Intermedia se abrió el jueves con dos lances. 3 de Noviembre y Deportivo Capiatá igualaron 0-0, mientras que Fernando de la Mora eIndependiente de Campo empataron 1-1.

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Este viernes se cumplirán dos cotejos. El vespertino será en San Estanislao, departamento de San Pedro, en tanto que el nocturno será en Villa Hayes, Presidente Hayes.

El 12 de Junio es el puntero de la categoría, con una campaña que comprende cinco victorias y un empate. El Benjamín Aceval marcha cuarto, con un registro de tres triunfos, dos igualdades y una caída. Una gran fiesta es la que se vivirá en el Bajo Chaco con este aguardado duelo de vecinos.

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El programa de la jornada de viernes es el siguiente:

Deportivo Santaní vs. Tacuary

Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola).

Horario: 17:00.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Carlos Sánchez y Lucio García.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

12 de Junio vs. Benjamín Aceval

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 19:30.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: César Caballero y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.