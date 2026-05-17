El Rojo mallorquino triunfa ante el Danzarín y pica en punta

General Caballero JLM derrotó de local por 3-2 a Sol de América, por la séptima jornada del Torneo de la División Intermedia. Con esta victoria, el Rojo mallorquino trepa a la cima.

Un doblete de Jorge Colmán y un tanto de Néstor Gómez, le dieron el triunfo al dueño de casa, mientras que para el azul de Villa Elisa descontaron; Sergio Bareiro y Gerardo Kovacs. El representante de Alto Paraná llega a 16 unidades en la tabla de posiciones, mientras que el Danzarín se mantiene con 7 puntos.

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En la octava fecha del certamen, los dirigidos por Humberto Ovelar visitarán a Resistencia SC, en el estadio Tomás Beggan Correa, el jueves 21 de mayo, para el partido que arrancará a las 20:00. Por su parte, los comandados por Héctor Marecos recibirán a 3 de Noviembre, en el estadio Luis Alfonso Giagni, el miércoles 20 de mayo, para enfrentarlo desde las 17:00.

Síntesis:

General Caballero JLM 3–Sol de América 2

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Juan López. Asistentes: Saturnino Cáceres y Félix Cantero. Cuarto árbitro: José Franco.

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General Caballero JLM: Luis Guillén; Édgar Franco (81’ Junior Cantero), César Castellano, Miller Mareco y Gabriel Molinas; Juan Martínez (46’ Néstor Gómez), Jorge Colmán, Marcelo Paredes y Alexis Araújo (81’ Gabriel Espínola); Alexis Verdún (46’ Enzo Alegre) y Axel Baigorria (46’ Mathías González). D.T.: Humberto Ovelar.

Sol de América: Tulio Schwarz; Pablo Aranda, Kevin Benítes, Franco Ortellado y Joel Jiménez; Gustavo Marecos (59’ Víctor Argüello) y Ángel Aguayo (76’ Lucas Guiñazú); Gerardo Kovacs, Pablo Viudez (59’ Fernando Ruiz Díaz) y Jorge Benegas (46’ Jorge González); Sergio Bareiro (66’ Julio Rivarola). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 36’ y 51’ Jorge Colmán y 55’ Néstor Gómez (GCJLM) 45’ Sergio Bareiro y 90’+2’ Gerardo Kovacs (SA). Amonestados: 60’ César Castellano (GCJLM); 59’ Kevin Benites (SA).