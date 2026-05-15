Benjamín Aceval deja sin invicto la Intermedia y escala a la zona de ascenso

El Bajo Chaco ardió con una nueva edición del clásico de Villa Hayes, un duelo que terminó rompiendo las estadísticas del campeonato. En un partido de dientes apretados disputado en el estadio Facundo Deleón Fossati, Benjamín Aceval dio el gran golpe en patio ajeno al vencer por 2-1 al líder 12 de Junio VH, propinándole de esta manera su primera caída en el certamen de la División Intermedia y quebrando el último invicto que le quedaba a la segunda categoría de nuestro fútbol.

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El partido tuvo emociones cambiantes y un trámite que mantuvo en vilo a los aficionados locales. El puntero del campeonato golpeó primero gracias a la efectividad de Gonzalo González, quien adelantó a 12 de Junio a los 23 minutos de la etapa inicial. La reacción visitante no se hizo esperar en el complemento y el cuadro de Benjamín Aceval encontró la paridad a los 50 minutos por obra de su goleador Nery Castro. Con el juego totalmente abierto, apareció Osvaldo Argüello a los 69 minutos para marcar el gol de la victoria definitiva y desatar el festejo visitante.

El triunfo de los dirigidos por Rubén Roussillón revoluciona por completo la zona de privilegio del torneo. Con estos tres puntos, Benjamín Aceval escala a 14 unidades , pasa a ocupar la zona de de ascenso y se pone a dos unidades de la punta. Por el otro lado, a pesar de la dura frenada en casa y de perder el invicto, 12 de Junio se mantiene en solitario en la cima de la clasificación con 16 puntos. De igual manera, el líder ahora quedó en una posición incómoda a la espera de lo que haga el General Caballero de Juan León Mallorquín, que cierra la séptima fecha el domingo recibiendo a Sol de América con la chance de alcanzar al “León” chaqueño en caso de imponerse

Estadio: Facundo de León Fossati (Villa Hayes). Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: César Caballero y Pedro Ríos. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

12 de Junio VH (1): Mario Ramírez; Matías Argüello, Axel Loncharich, Ángel Arce y Édgar González; Ariel Recalde (58’ Hernán Pérez), Diego Valdez, Florencio Yudis (87’ Víctor Penayo) y Gonzalo González (70’ Augusto Giménez); Luis Núñez (58’ Aldo Parra) y Daniel Fernández (87’ Claudio Orquiola). DT: Arturo Villasanti.

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Benjamín Aceval (2): Antonio González; Iván Cabrera (67’ Aldo Morel), Hugo Espínola, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Santiago López (80’ Rodrigo Bogado) y Sebastián Benítez; Kevin Quiñónez (61’ Roque Florenciáñez), Nery Castro y Ricardo Bordón (61’ Loren Almirón); Osvaldo Argüello (80’ Emmanuel Morales). DT: Rubén Roussillón.

Goles: 23’ Gonzalo González (12J); 50’ Nery Castro y 69’ Osvaldo Argüello (BA). Amonestados: 44’ Ariel Recalde y 77’ Matías Argüello (12J); 12’ Osvaldo Argüello, 35’ Nery Castro y 83’ Roque Florenciáñez (BA).

Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol