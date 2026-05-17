Paraguarí vence a Carapeguá y se queda con el derbi departamental

Paraguarí Atlético Club superó por 1-0 al Sportivo Carapeguá en lo que fue la primera edición del derbi departamental en la División Intermedia.

El tanto de la victoria para el equipo rojo lo hizo Roland Escobar, sobre los 30 minutos. Este triunfo lo deja con 7 unidades a Paraguarí y con 10 puntos al Sportivo Carapeguá.

Lea más: El Rojo mallorquino triunfa ante el Danzarín y pica en punta

En la octava fecha, Paraguarí visitará a Guaireña en el estadio Parque del Guairá. El encuentro está previsto para el miércoles 20, a partir de las 10:00. Por otro lado, Sportivo Carapeguá irá al Isidro Rousillón de Villa Hayes, para medirse ante Benjamín Aceval, el jueves 21, desde las 17:00.

Síntesis:

Paraguarí AC 1-Sportivo Carapeguá 0

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Víctor Dávalos y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguarí AC: Alcides Benítez; Rodrigo Quintero, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Tobías Vargas; Víctor Villalba (80’ Alan Alcaraz), Enmanuel Caballero, Willian Candia (80’ Esteban Maidana) y Pedro González (66’ Blas Duarte); Diego Godoy (66’ Alberto Montiel) y Roland Escobar (84’ Alfredo Duarte). D.T.: Robert Pereira.

Sportivo Carapeguá: José Cuellar; Ulises González, Denis Acosta (65’ Gustavo Medina), Rodrigo Morínigo, Éver Gaona (46’ Leonardo Galeano) y Ricardo Cardozo (80’ Hugo González); Iván Salcedo (72’ César Rolón), Derlis Orué y Milver Aquino; Marcos Melgarejo (46’ Ángelo Cabrera) y Jorge Quintana. D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

Gol: 30’ Roland Escobar (P) Amonestados: 90’+3’ Alan Alcaraz (P); 3’ Ulises González, 22’ Éver Gaona, 60’ Milver Aquino y 74’ Rodrigo Morínigo (ST).