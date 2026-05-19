Capiatá da un salto con triunfo sobre Fernando de la Mora

El gol de Justo Figueredo, registrado al minuto 16, parecía encaminar de forma rápida la victoria del Deportivo Capiatá sobre Fernando de la Mora, en el estadio Erico Galeano, en la apertura de la octava fecha de la División Intermedia 2026.

Lea más: Programa de la octava ronda de la Intermedia

Al 45, Luis Galeano marcó para el Prócer, por lo que fueron al descanso con el empate de 1-1. La paridad se mantuvo por un largo periodo hasta que sobre el cierre, Henry Ojeda concretó al 95 un penal para el 2-1 de los auriazules.

Con este resultado, Capiatá escaló a 13 puntos, con una campaña de tres victorias, cuatro empates y una sola caída.

Fernando de la Mora quedó con 10, con una marca de tres triunfos, una igualdad y tres caídas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: César Caballero y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Capiatá: Cayetano Fernández (59’ Magno Ibarra); Walter Gaona (74’ Lucio de Pascale), Juan Miguel Ojeda, Ángel Lezcano y Marcelo Benítez; Juan Garay (84’ Jonatan Benítez), Justo Figueredo, Francisco di Franco (84’ Cristian García) y José Escurra; Orlando Bogado (74’ Santiago Santacruz) y Henry Ojeda. D.T.: Jorge Gamarra.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Ariel Benítez, Miguel Pereira, Ronald Borja y Alan Velázquez; Augusto Franco (83’ Rossney Aquino), Derlis Benítez y Elías Bóveda (71’ Pedro Martínez); Derlis Almada (71’ Alan Valenzuela), Luis Galeano y José Ayala (71’ Luciano Taboada). D.T.: Juan Díaz.

Goles: 16’ Justo Figueredo y 94’ Henry Ojeda, de penal (C); 45’ Luis Galeano (FM). Amonestados: 33’ Derlis Almada y 50’ Ronald Borja (FM); 49’ Marcelo Benítez (C). Expulsado: 72’ Marcelo Benítez (C), por doble amonestación.