Fútbol de Intermedia
21 de mayo de 2026 a la - 09:14

Acción de jueves por la División Intermedia

El estadio Isidro Roussillón albergará el partido vespertino entre Benjamín Aceval de Villa Hayes y Sportivo Carapeguá.
El estadio Isidro Roussillón albergará el partido vespertino entre Benjamín Aceval de Villa Hayes y Sportivo Carapeguá.Redes sociales

La octava fecha de la División Intermedia se completa este jueves con dos partidos. El matutino se desarrollará en el barrio Ricardo Brugada de Asunción, mientras que el vespertino tendrá lugar en Villa Hayes, Bajo Chaco.

Por ABC Color

Resistencia Sport Club y General Caballero de Juan León Mallorquín se enfrentarán en el choque de primer turno de este jueves, correspondiente a la octava ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol de consta de 30 capítulos y otorga dos plazas al círculo privilegiado.

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En caso de ganar, los altoparanaenses volverán a ubicarse al frente de la clasificación, desplazando al 12 de Junio de Villa Hayes, que se encuentra al comando.

El Benjamín Aceval será local del Sportivo Carapeguá en el choque de la tarde, a cumplirse en el decimoquinto departamento.

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Detalles de los partidos del día

Resistencia vs. General Caballero JLM

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 10:00.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Tania Martínez.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Benjamín Aceval vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 17:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Saturnino Cáceres y Juan Cristaldo.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.