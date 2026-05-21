Fútbol de Intermedia
21 de mayo de 2026 a la - 20:32

Benjamín Aceval se impone en casa ante el Sportivo Carapeguá

Grito de gol que retumbó en Villa Hayes.
Grito de gol que retumbó en Villa Hayes.APF, Intermedia

En Villa Hayes y como anfitrión, Benjamín Aceval superó por 2-0 al Sportivo Carapeguá en el cierre de la octava fecha del Torneo de la División Intermedia.

Por Derlis Santacruz

En el estadio Isidro Roussillón, de la ciudad de Villa Hayes, Benjamín Aceval venció por 2-0 al Sportivo Carapeguá. Fernando Vega, contra su valla, y Osvaldo Argüello, convirtieron para el conjunto villahayense.

Con este resultado, el elenco albirrojo trepa a 17 unidades en la tabla de posiciones, mientras que el Potro carapegüeño permanece en el clasificador con 10 puntos.

Lea más: Resistencia y General Caballero JLM igualan en el “Bajo”

Por la novena fecha del Torneo de la División Intermedia, Benjamín Aceval visitará a Paraguarí AC el domingo 24 de mayo, para enfrentarlo a partir de las 19:30 en el estadio Municipal de Carapeguá. En dicho escenario, el Sportivo Carapeguá será local ante Atlético Tembetary el lunes 25, en el duelo que arrancará a las 17:00.

Los capitanes posan junto a la terna arbitral.
Los capitanes posan junto a la terna arbitral.

Síntesis:

Benjamín Aceval 2-Sportivo Carapeguá 0

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Juan López. Asistentes: Saturnino Cáceres y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Benjamín Aceval: Antonio González; Aldo Morel (46’ Iván Cabrera), Hugo Espínola, Rodrigo Bogado y Joel Aquino; Kevin Quiñónez, Santiago López (74’ Óscar Prieto), Sebastián Benítez y Ricardo Bordón (66’ Loren Almirón) (74’ Emmanuel Morales); Osvaldo Argüello (74’ Roque Florenciañez) y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Sportivo Carapeguá: José Cuellar; Juan Barrios, Milver Aquino, Fernando Vega y Ricardo Cardozo; Angelo Cabrera (66’ Braian Brítez), Gustavo Medina, Derlis Orué (90’+2’ Jesús Ojeda) y Derlis Mereles (66’ Iván Salcedo); Hugo González y Marcos Melgarejo (46’ Jorge Quintana). D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

Goles: 38’ Fernando Vega c/s/v y 65’ Osvaldo Argüello (BA). Amonestados: 64’ Osvaldo Argüello (BA); 64’ Fernando Vega (SC).