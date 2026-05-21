Benjamín Aceval se impone en casa ante el Sportivo Carapeguá

En el estadio Isidro Roussillón, de la ciudad de Villa Hayes, Benjamín Aceval venció por 2-0 al Sportivo Carapeguá. Fernando Vega, contra su valla, y Osvaldo Argüello, convirtieron para el conjunto villahayense.

Con este resultado, el elenco albirrojo trepa a 17 unidades en la tabla de posiciones, mientras que el Potro carapegüeño permanece en el clasificador con 10 puntos.

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Por la novena fecha del Torneo de la División Intermedia, Benjamín Aceval visitará a Paraguarí AC el domingo 24 de mayo, para enfrentarlo a partir de las 19:30 en el estadio Municipal de Carapeguá. En dicho escenario, el Sportivo Carapeguá será local ante Atlético Tembetary el lunes 25, en el duelo que arrancará a las 17:00.

Síntesis:

Benjamín Aceval 2-Sportivo Carapeguá 0

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Juan López. Asistentes: Saturnino Cáceres y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

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Benjamín Aceval: Antonio González; Aldo Morel (46’ Iván Cabrera), Hugo Espínola, Rodrigo Bogado y Joel Aquino; Kevin Quiñónez, Santiago López (74’ Óscar Prieto), Sebastián Benítez y Ricardo Bordón (66’ Loren Almirón) (74’ Emmanuel Morales); Osvaldo Argüello (74’ Roque Florenciañez) y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Sportivo Carapeguá: José Cuellar; Juan Barrios, Milver Aquino, Fernando Vega y Ricardo Cardozo; Angelo Cabrera (66’ Braian Brítez), Gustavo Medina, Derlis Orué (90’+2’ Jesús Ojeda) y Derlis Mereles (66’ Iván Salcedo); Hugo González y Marcos Melgarejo (46’ Jorge Quintana). D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.

Goles: 38’ Fernando Vega c/s/v y 65’ Osvaldo Argüello (BA). Amonestados: 64’ Osvaldo Argüello (BA); 64’ Fernando Vega (SC).