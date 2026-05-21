Resistencia y General Caballero JLM igualan en el “Bajo”

El duelo entre Resistencia y General Caballero de Juan León Mallorquín se disputó en el barrio Ricardo Brugada de Asunción, popularmente conocido como la Chacarita o el “Bajo”. Fue 2-2 entre el Triángulo rojo y el Rojo mallorquino, por el octavo capítulo de la División Intermedia.

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Al minuto 4, Rodrigo Amarilla anotó el primer gol del equipo local, que tomó la iniciativa y tuvo oportunidades de aumentar la ventaja.

El elenco altoparanaense se complicó con la expulsión de Gabriel Molinas, al 32. La etapa inicial se cerró con la ventaja celeste.

En la complementaria, Guillermo Gill estableció la paridad, al 74 y al 85, Néstor Gómez estableció la remontada “militar”. El empate final se produjo con la anotación de Aníbal Vega, al 88, para brindarle un punto a Resistencia, que de ganador había pasado a perdedor, con el riesgo de quedar con las manos vacías en casa.

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En tiempo adicional, el Rojo del Alto Paraná desperdició una posibilidad inmejorable de gol, con un cabezazo fallido frente a la portería.

General Caballero quedó en el segundo lugar, con 17 puntos, en zona de ascenso a la máxima categoría. El líder del circuito es el 12 de Junio de Villa Hayes, que tiene 19.

“Resi” llegó a 10 unidades, con una campaña regular que comprende dos triunfos, cuatro igualdades y dos caídas.