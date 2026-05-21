Sol de América escala y 3 de Noviembre se hunde

Alivio para Sol de América, que se encontraba en la zona baja de la clasificación y que dio un salto con su triunfo por 2-0 alcanzado en Villa Elisa sobre 3 de Noviembre, por la octava fecha de la División Intermedia.

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Esta es la primera victoria danzarina con la conducción técnica de Héctor Marecos, reemplazante de Aldo Bobadilla, con el que había logrado su primer triunfo.

Pese al cambio de entrenador, el 3 de Noviembre no puede levantar cabeza. Se encuentra último tanto en las posiciones como en el promedio.

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Denis López y Pedro Ríos. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

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Sol de América: Tulio Schwarz; Pablo Aranda, Kevin Benítez (70’ Fabricio Arce), Franco Ortellado y Cristhian Núñez (85’ Jorge Formigli); Gerardo Covacs, Ángel Aguayo, Brahian Fernández y Fernando Leguizamón (85’ Jorge Benegas); Sergio Bareiro (61’ Julio Rivarola) y Marcos Gaona (70’ Alfredo Martínez). D.T.: Héctor Marecos.

3 de Noviembre: Dylan Bobadilla; Jesús Godoy, Alexis Prieto, Gustavo Mencia (75’ Juan Cardozo) y Hugo Aquino; Alexis González (67’ Orlando Gallardo), Marcos Riveros, Lucas Franco (46’ Julio Mongelós) y Diego Álvarez (67’ Tiago González); Rodrigo Arévalo y Juan Sánchez (46’ Iván Maciel). D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 45’ Marcos Gaona y 96’ Gerardo Covacs (SA). Amonestados: 6′ Kevin Benítez, 33’ Franco Ortellado, 41’ Brahian Fernández y 58’ Ángel Aguayo (SA); 43’ Alexis Prieto, 79’ Juan Cardozo, 92′ Iván Maciel y 93′ Ángel Martínez -DT- (3N).