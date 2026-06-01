Guaireña se hace fuerte en Villarrica y cierra la fecha con una victoria

Guaireña FC aprovechó su localía y cerró con una sonrisa la décima jornada del campeonato de la División Intermedia al imponerse por 2-1 sobre 3 de Noviembre en el estadio Parque del Guairá de Villarrica.

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El equipo dirigido por el cuadro albiceleste mostró mayor efectividad en los momentos claves del encuentro y terminó quedándose con una victoria que le permite seguir escalando posiciones en la tabla.

Los goles del conjunto guaireño fueron obra de Iván Maciel y Jeferson Torales, quienes marcaron las diferencias para el dueño de casa. Por el lado del Tricolor del barrio San Pablo descontó Iván Maciel, aunque su anotación no fue suficiente para evitar una nueva caída de su equipo.

Con este resultado, Guaireña alcanza los 15 puntos y se mantiene expectante en la lucha por acercarse a los puestos de privilegio del certamen. Por su parte, 3 de Noviembre continúa atravesando un momento complicado y permanece con apenas cinco unidades tras diez fechas disputadas.

El triunfo representa un importante impulso anímico para el elenco villarriqueño, que logró hacerse fuerte ante su gente y cerrar la fecha con una actuación convincente.

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En la próxima jornada, la undécima del campeonato, Guaireña FC visitará a Fernando de la Mora el sábado 6 de junio desde las 17:00 en el estadio Emiliano Ghezzi. Mientras tanto, 3 de Noviembre buscará recuperarse cuando enfrente a General Caballero de Juan León Mallorquín el lunes 8 de junio, a partir de las 19:30, en el estadio Jardines del Kelito.

Síntesis

Guaireña FC 2-3 de Noviembre 1

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Marcelo Silva y Félix Cantero. Cuarto árbitro: José Franco.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Rodrigo Estigarribia, Hugo Portillo, Juan Balbuena y José Arias (55’ Marcos Peña) (75’ Aarón Monges); Antonio Marín (68’ Cornelio González), Rosalino Toledo, Erwin Quintana (68’ Jaime Peralta) y Esteban Samudio; Juan Salcedo y Luis Araújo (75’ Jeferson Torales). D.T.: César Castro.

3 de Noviembre: Alan Vento; Orlando Gallardo (5’ Rodrigo Jara), Jesús Godoy (82’ Juan Sánchez), Alexis Prieto, Gustavo Mencia y Hugo Aquino; Thiago Rodas (46’ Diego Álvarez), Marcos Riveros, Alexis González (74’ Lucas Franco) y Francisco López (46’ Julio Mongelós); Iván Maciel. D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 26’ Luis Araújo y 80’ Jeferson Torales (GFC); 13’ Iván Maciel (3N). Amonestados: 20’ y 66’ Hugo Portillo, 51’ José Arias y 73’ Juan Salcedo (GFC); 63’ Marcos Riveros, 85’ y 89’ Juan Sánchez (3N). Expulsados: 66’ Hugo Portillo (GFC); 89’ Juan Sánchez (3N).