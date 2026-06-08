Fútbol de Intermedia
08 de junio de 2026 a la - 11:49

Lunes de acción por la División Intermedia

Estadio Ueno - Villa Alegre de Encarnación, ciudad que también se destaca por eventos deportivos.
El estadio Villa Alegre de Encarnación albergará esta tarde el partido entre Encarnación FC y Sol de América, previsto para las 17:00.Gentileza

La decimoprimera fecha de la División Intermedia se cierra este lunes con dos partidos, a disputarse en Encarnación y Asunción. Tras estos encuentros, la competencia para por la Copa del Mundo y se reanudará después del último juego de Paraguay de la fase de grupos, fijado para el jueves 25.

Por ABC Color

El estadio Villa Alegre de Encarnación y los Jardines del Kelito de River Plate, en Asunción, serán escenarios de los enfrentamientos del día, con los que se completará el undécimo capítulo de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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La competencia, que se reanudaría el viernes 26 de junio, consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderá al círculo privilegiado, en tanto que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior. La participación en el certamen de la UFI es opcional.

Programa del día

Encarnación FC vs. Sol de América

Estadio: Villa Alegre.

Hora: 17:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Denis López y Sandro Romero.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

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3 de Noviembre vs. General Caballero JLM

Estadio: Jardines del Kelito.

Hora: 19:30.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Cristaldo.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.