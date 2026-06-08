Lunes de acción por la División Intermedia

El estadio Villa Alegre de Encarnación y los Jardines del Kelito de River Plate, en Asunción, serán escenarios de los enfrentamientos del día, con los que se completará el undécimo capítulo de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
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La competencia, que se reanudaría el viernes 26 de junio, consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderá al círculo privilegiado, en tanto que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior. La participación en el certamen de la UFI es opcional.
Programa del día
Encarnación FC vs. Sol de América
Estadio: Villa Alegre.
Hora: 17:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Denis López y Sandro Romero.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
3 de Noviembre vs. General Caballero JLM
Estadio: Jardines del Kelito.
Hora: 19:30.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Cristaldo.
Cuarto árbitro: Fernando Villalba.