Sol de América e Independiente de neutralizan en Villa Elisa

El estadio Luis Alfonso Giagni, ubicado en Villa Elisa (departamento Central), albergó el enfrentamiento entre Sol de América e Independiente de Campo Grande, por el decimoséptimo capítulo de la División Intermedia, que consta de 30 rondas.

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El empate de 1-1 no favorece a las pretensiones de ambos equipos. Los danzarines apuntan al regreso al círculo privilegiado de nuestro fútbol, mientras que los campograndenses desean mejorar su campaña, ya que se encuentran lejos de la zona de vanguardia.

Al minuto 10, el experimentado atacante César Villagra, quien llegó a Sol de América tras desvincularse de Rubio Ñu, puso en ventaja al elenco local.

El centrodelantero Sergio Dietze, al 64, estableció la paridad y le otorgó al punto al “Inde”, que al igual que el rival buscó sin éxito el tanto de la victoria.

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Sol de América marcha quinto, a ocho puntos de la zona de ascenso, mientras que el Independiente está décimo, de mitad de tabla para abajo.