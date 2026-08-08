Paraguarí da un salto hacia la permanencia

El “Toro”, Paraguarí AC viene demostrando señales de recuperación en la División Intermedia, de la mano del entrenador luqueño Luis Fernando Escobar.

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El conjunto de la capital del noveno departamento marcó la diferencia en el primer tiempo para vencer 1-0 a Encarnación FC, por la 18ª fecha del torneo del segundo nivel de la APF.

El elenco de Itapúa viene en “picada” y corre serio riesgo de descenso, aunque a la competencia aún le queda mucho camino por transitar.

Encarnación recibirá el viernes al puntero 12 de Junio de Villa Hayes, mientras que Paraguarí lidiará el sábado con el ascendente Sol de América, en Carapeguá.

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Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: César Silva y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Encarnación FC: Engel Steffen; Aarón Troche (68’ Víctor Villasanti), Ismael Benegas, Rodrigo Jara y Éver Cáceres (68’ Wildo Alonso); Matías Schabus, Édgar Ferreira, Jorge Pineda y Kevin Lezcano (64’ Marcos Machuca); Alberto Andino (31’ Derlis Ortiz) y Enrique Balbuena (64’ José Verdún). D.T.: Pablo Caballero.

Paraguarí AC: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Jorge Aguilar e Isaías Jara (46’ José Ayala); Darío Bordón (68’ Alfredo Duarte), Guillermo Ayala (85’ Tobías Villalba), Esteban Maidana y Tobías Vargas; Ronald Escobar y Víctor Velazco. D.T.: Luis Escobar.

Gol: 25’ Víctor Velazco (P). Amonestados: 51’ Tobías Vargas y 71’ Alfredo Duarte(P); 63’ Derlis Ortiz (E).