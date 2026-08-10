Duelos en Asunción y Capiatá en el cierre de la 18ª ronda

El torneo de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol, consta de 30 rondas. Los dos clubes de mayor puntaje ascenderán al círculo privilegiado.
Lea más: Benjamín Aceval escala al segundo lugar
El puntero es el 12 de Junio de Villa Hayes, mientras que su escolta es su vecino Benjamín Aceval.
Si el General Caballero de Juan León Mallorquín gana en esta jornada, saltará al segundo puesto y se instalará en la zona de ascenso.
El programa establece el desarrollo de los siguientes enfrentamientos:
Tacuary vs. Guaireña FC
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 16:30.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Jorge Gómez y Lucio García.
Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.
Tembetary vs. General Caballero JLM
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 19:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Esteban Testta y Diego Silva.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: José Cuevas.