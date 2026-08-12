Fútbol de Intermedia
12 de agosto de 2026 a la - 11:29

Grandes partidos por la 19ª ronda de la División Intermedia

Oscar Fabián Gavilán Acosta (22/02/2025) disputó su primer partido en la División Intermedia con el General Caballero de Juan León Mallorquín, en el que ya había debutado en la Copa Paraguay. El Rojo altoparanaense apunta a su regreso a la máxima categoría de nuestro fútbol.
Oscar Fabián Gavilán Acosta (22/02/2025) disputó su primer partido en la División Intermedia con el General Caballero de Juan León Mallorquín, en el que ya había debutado en la Copa Paraguay. El Rojo altoparanaense apunta a su regreso a la máxima categoría de nuestro fútbol.Gentileza

La 19ª fecha de la División Intermedia contempla el desarrollo de grandes partidos, no solo en la lucha por los dos puestos de ascenso a la máxima categoría, sino por evitar el descenso.

Por ABC Color

La División Intermedia comprende 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderán al círculo privilegiado, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B, o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

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El panorama actual marca que el 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín ocupa las primeras plazas, mientras que Fernando de la Mora, Paraguarí AC y 3 de Noviembre se encuentran en la zona roja.

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Programa de la 19ª ronda

Viernes 14, 16:30 horas: Encarnación FC vs. 12 de Junio, en el estadio Villa Alegre. 19:00: Fernando de la Mora vs. Benjamín Aceval, en el Emiliano Ghezzi.

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Sábado 15, 10:00: Paraguarí AC vs. Sol de América, en el Municipal de Paraguarí, y Guaireña FC vs. Independiente de Campo Grande, en el Parque del Guairá.

Domingo 16, 10:00: Deportivo Santaní vs. Sportivo Carapeguá, en el Unión Agrícola, y Resistencia vs. Deportivo Capiatá, en el Tomás Beggan Correa.

Lunes 17, 16:30: 3 de Noviembre vs. Tembetary, en el Deportivo Capiatá. 19:00: General Caballero JLM vs. Tacuary, en Ka’arendy.