Fútbol de Intermedia
16 de agosto de 2026 a la - 13:29

Resistencia supera a Capiatá en el “Bajo”

Fernando Ruiz Díaz, autor del gol con el que Resistencia le ganó a Capiatá por 1-0.
Fernando Ruiz Díaz, autor del gol con el que Resistencia le ganó a Capiatá por 1-0.APF

Resistencia Sport Club venció en la mañana de este domingo al Deportivo Capiatá 1-0, en partido correspondiente a la 19ª fecha de la División Intermedia, celebrado en el barrio Ricardo Brugada.

Por ABC Color

Una vez más, Resistencia logró imponerse en su reducto del “Bajo” (Chacarita), esta vez contra el muy venido a menos Deportivo Capiatá, al que venció por 1-0.

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El centroatacante Fernando Ruiz Díaz inclinó con su tanto la balanza a favor del Triángulo rojo, que logró la ventaja en la primera etapa y la pudo sostener, pese a la presión “escobera”.

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En la vigésima fecha, Capiatá jugará con Guaireña, de local, mientras que Resistencia visitará a Sol de América.

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Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Basilio Jara. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Resistencia: Juan López; Aquilino Giménez, Abel Brítez, Gonzalo Medina y Fernando Vouga (82’ Gustavo Villamayor); Stevens Gómez, Armando Samaniego, Nolberto Báez (86’ Marcelo Sánchez) y Brandon Barbas (70’ Alexis Delgado); Fernando Ruiz Díaz (86’ David Fleitas) y Aníbal Vega (70’ Patrocinio Alvarenga). D.T.: Ángel Martínez.

Capiatá: Wilson Gómez; Ángel Lezcano, Gustavo Medina, Fabrizio Sebastiani y Marcelo Benítez; Jorge Núñez (65’ Walter Servín), Alan Brítez (65’ Juan Franco), Juan Garay (54’ Eduardo Estigarribia) y Ariel Benítez; Antonio Oviedo (80’ Aleksandr Mikheev) y Jorge Benítez (80’ Alexis Acuña). D.T.: Édgar Denis.

Gol: 36’ Fernando Ruiz Díaz (R). Amonestados: 44’ Aníbal Vega, 60’ Abel Brítez y 74’ Gonzalo Medina (R); 58’ Alan Brítez, 67’ Walter Servín y 88’ Gustavo Medina (C).