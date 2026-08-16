Resistencia supera a Capiatá en el “Bajo”

Una vez más, Resistencia logró imponerse en su reducto del “Bajo” (Chacarita), esta vez contra el muy venido a menos Deportivo Capiatá, al que venció por 1-0.

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El centroatacante Fernando Ruiz Díaz inclinó con su tanto la balanza a favor del Triángulo rojo, que logró la ventaja en la primera etapa y la pudo sostener, pese a la presión “escobera”.

En la vigésima fecha, Capiatá jugará con Guaireña, de local, mientras que Resistencia visitará a Sol de América.

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Basilio Jara. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Edilson Florenciano. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

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Resistencia: Juan López; Aquilino Giménez, Abel Brítez, Gonzalo Medina y Fernando Vouga (82’ Gustavo Villamayor); Stevens Gómez, Armando Samaniego, Nolberto Báez (86’ Marcelo Sánchez) y Brandon Barbas (70’ Alexis Delgado); Fernando Ruiz Díaz (86’ David Fleitas) y Aníbal Vega (70’ Patrocinio Alvarenga). D.T.: Ángel Martínez.

Capiatá: Wilson Gómez; Ángel Lezcano, Gustavo Medina, Fabrizio Sebastiani y Marcelo Benítez; Jorge Núñez (65’ Walter Servín), Alan Brítez (65’ Juan Franco), Juan Garay (54’ Eduardo Estigarribia) y Ariel Benítez; Antonio Oviedo (80’ Aleksandr Mikheev) y Jorge Benítez (80’ Alexis Acuña). D.T.: Édgar Denis.

Gol: 36’ Fernando Ruiz Díaz (R). Amonestados: 44’ Aníbal Vega, 60’ Abel Brítez y 74’ Gonzalo Medina (R); 58’ Alan Brítez, 67’ Walter Servín y 88’ Gustavo Medina (C).