Fútbol de Intermedia
20 de agosto de 2026 a la - 17:50

Programa de la vigésima fecha de la División Intermedia

El estadio del Deportivo Capiatá albergará dos de los ocho partidos de la 20ª fecha de la División Intermedia.
El estadio del Deportivo Capiatá albergará dos de los ocho partidos de la 20ª fecha de la División Intermedia.Deportivo Capiatá

Entre este viernes y el próximo lunes se disputará la vigésima fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que consta de 30 rondas.

Por ABC Color

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la nómina de árbitros para la vigésima ronda de la División Intermedia, que otorga dos plazas a la máxima categoría de nuestro balompié. El programa:

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Viernes 21 de agosto

Deportivo Capiatá vs. Guaireña FC

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 16:00.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: Carlos Sánchez y Marcelo Silva.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Sol de América vs. Resistencia SC

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Esteban Testta.

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Sábado 22

Independiente CG vs. General Caballero JLM

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 10:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Cuevas y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Héctor Balbuena.

Atlético Tembetary vs. Fernando de la Mora

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 10:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Lorena Miranda.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Domingo 23

Tacuary vs. 3 de Noviembre

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Armindo Rojas y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Sportivo Carapeguá vs. Encarnación FC

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Éver Delgado y Juan Cristaldo.

Cuarto árbitro: José Franco.

Benjamín Aceval vs. Deportivo Santaní

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Lunes 24 de agosto

12 de Junio vs. Paraguarí AC

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.