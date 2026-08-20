Programa de la vigésima fecha de la División Intermedia

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la nómina de árbitros para la vigésima ronda de la División Intermedia, que otorga dos plazas a la máxima categoría de nuestro balompié. El programa:
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Viernes 21 de agosto
Deportivo Capiatá vs. Guaireña FC
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 16:00.
Árbitro: Blas Medina.
Asistentes: Carlos Sánchez y Marcelo Silva.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
Sol de América vs. Resistencia SC
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 18:30.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: José Rodrigo Armoa.
AVAR: Esteban Testta.
Sábado 22
Independiente CG vs. General Caballero JLM
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 10:00.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: José Cuevas y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Héctor Balbuena.
Atlético Tembetary vs. Fernando de la Mora
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 10:00.
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Jesús Alcaraz y Lorena Miranda.
Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.
Domingo 23
Tacuary vs. 3 de Noviembre
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 10:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Armindo Rojas y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Fernando Villalba.
Sportivo Carapeguá vs. Encarnación FC
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 10:00.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Éver Delgado y Juan Cristaldo.
Cuarto árbitro: José Franco.
Benjamín Aceval vs. Deportivo Santaní
Estadio: Isidro Roussillón.
Horario: 10:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Christian Sosa.
Lunes 24 de agosto
12 de Junio vs. Paraguarí AC
Estadio: Facundo Deleón Fossatti.
Horario: 18:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Fernando López.
AVAR: Milciades Saldívar.