Estratégica victoria del Fernando de la Mora

Ubicado en la zona roja, Fernando de la Mora afrontaba el choque de la vigesimotercera fecha de la División Intermedia sin margen de error contra Deportivo Capiatá, al que derrotó por 1-0.
Lea más: Encarnación y Tacuary, frenados en la carrera por la permanencia
Luego del nivelado primer tiempo, el Prócer pudo inclinar la balanza a su favor en el segundo mediante el tanto de Luis Galeano, para superar al cada vez más deslucido conjunto escobero, que arrancó la temporada con aspiraciones de ascenso a la máxima categoría y que viene cumpliendo una decepcionante campaña.
El domingo, Fernando de la Mora visitará a Sol de América, mientras que Deportivo Capiatá recibirá al Deportivo Santaní, uno de los grandes animadores de la competencia.
Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Jorge Gómez y Éver Delgado. Cuarto árbitro: José Franco.
Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Aquiles Palacios, Miguel Pereira, Derlis Benítez y Emigdio Bobadilla; Derlis Almada (71’ Elías Bóveda), Pedro Martínez, Jorge Jara (86’ Ángel Olmedo) y Luciano Taboada (71’ Alexis Ledesma); Luis Galeano (71’ Bonifacio Ariel Roa) y Isaías Gavilán (82’ Augusto Franco). D.T.: Carlos Recalde.
Capiatá: Cayetano Fernández; Ariel Benítez, Cristhian Bogado (77’ Francisco Di Franco), Juan Miguel Ojeda y Marcelo Benítez; Walter Gaona (70’ Eduardo Estigarribia), Gustavo Medina, Juan Garay y Alan Brítez (55’ José Escurra); Antonio Oviedo (77’ Alexis Acuña) y Jorge Benítez. D.T.: Édgar Denis.
Gol: 51’ Luis Galeano (FM). Amonestados: 54’ Alan Brítez, 90’ Juan Ojeda y Édgar Denis -DT-, post partido (C); 64’ Emigdio Bobadilla, 89’ Augusto Franco y 95’ Aquiles Palacios (FM).