Encarnación FC despide a Pablo Caballero

Una pésima temporada es la que cumple Encarnación FC en la División Intermedia, situado en el último lugar de la clasificación y en el puesto 13 en el promedio, es decir solo un escalón por encima de la zona de descenso.

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Luego de la caída en Asunción contra Independiente de Campo Grande por 2-1, el propio entrenador Pablo Caballero habría expresado su deseo de dar un paso al costado, facilitando la tarea de la dirigencia que tampoco estaba conforme con la producción del equipo.

La inestabilidad en la institución de la capital del Itapúa se ve reflejada en la cantidad de conductores en 2026, que se inició bajo el comando de Héctor Marecos, quien dejó el cargo al recibir una propuesta jugosa en el aspecto económico por parte de Sol de América.

Luego se produjo la asunción de Julio César Cabrera, en principio en forma provisoria, aunque si los marcadores eran positivos, se lo iba a designar como fijo. Las cosas tampoco mejoraron.

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Posteriormente se produjo la llegada del argentino Germán Gamarra, quien poco tiempo después fue sustituido por un “hijo de la casa”, el encarnaceno Pablo Caballero.

Las fechas pasaban y el panorama no mejoraba. “Culmina una etapa al frente de nuestro plantel. Gracias por todo, Pablo Caballero. Agradecemos el tiempo compartido y el trabajo realizado al frente de nuestra institución. Le deseamos éxitos en sus próximos desafíos”, indica el texto de despedida de la institución.

La marca actual del elenco albirrojo en la competencia de la segunda categoría es de cinco victorias, cuatro empates y 15 descalabros.

La dirigencia, encabezada por Jorge González, nominará en breve al siguiente entrenador, que de acuerdo al calendario debutará el próximo lunes 21 contra el Deportivo Capiatá, en el estadio Villa Alegre, a las 19:00.