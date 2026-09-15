Tacuary y 12 de Junio pugnan por “puntos de oro” en la Intermedia

La 24ª fecha de la División Intermedia se cierra este martes con dos partidos, a disputarse en San Lorenzo y Asunción.

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En primer turno lidiarán en la Ciudad Universitaria, Atlético Tembetary y Sportivo Carapeguá, lejos de la pelea por el título y sin apremios en el promedio.

El choque de fondo, a cumplirse en Santísima Trinidad, se presenta imperdible, porque Tacuary se encuentra en la zona de descenso, y el 12 de Junio necesita puntuar para desprenderse del segundo puesto del Deportivo Santaní, que le dio alcance en la clasificación.

El torneo de la segunda categoría consta de 30 rondas, tras las cuales los dos elencos de mayor puntaje ascenderán a la Primera División.

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El General Caballero de Juan León Mallorquín se encamina al retorno al círculo privilegiado. Por el segundo cupo pugnan el León chaqueño y Santaní.

Cartelera del día

Tembetary vs. Carapeguá

Estadio: Gunther Vogel.

Horario: 16:30.

Árbitro: Marco Franco.

Asistentes: Lucio García y Liz Fleitas.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Nancy Fernández.

Tacuary vs. 12 de Junio

Estadio: La Arboleda.

Horario: 19:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: José Rodrigo Armoa.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Eduardo Cardozo.