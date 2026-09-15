Sportivo Carapeguá remonta y se lleva los puntos a la “Capital del Poyvi”

Sobre el cierre de la primera mitad, fue el elenco rojiverde el que inauguró el marcador tras una jugada construida de forma paciente. La acción tuvo su momento cumbre en los pies de Ángel Cristaldo, quien tras tomar un despeje corto sacó un centro preciso que Cristian Recalde conectó de “palomita” para mandar el esférico al costado derecho del guardameta Bernardo Medina.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en los primeros compases de la etapa complementaria. El Potro Carapegueño reaccionó en una gran maniobra colectiva donde Josías Bobadilla propició el avance con una diagonal de derecha al medio para luego ceder el balón a Ángelo Cabrera. Recostado sobre la izquierda, Cabrera recibió el pase, buscó el resquicio y sacó un potente derechazo que se coló junto al poste izquierdo de Eduardo Ortellado para decretar el empate parcial.

Cuando el reloj agonizaba y parecía que el empate estaba sentenciado, apareció la genialidad de Leonardo Galeano a poco de cumplirse el tiempo reglamentario. Galeano le arrebató un esférico a Santiago Santacruz, fue dejando hombres en el camino para limpiar el panorama y metió un pase filtrado perfecto hacia Matías Verdún. Este último definió con un toque sutil al costado izquierdo ante la desesperada salida del portero Ortellado, firmando la remontada y desatando la euforia visitante.

Lo que viene en el horizonte

Con los tres puntos ya asegurados rumbo a la “Capital del Poyvi”, ambos equipos ya miran de reojo sus próximos desafíos en el torneo. Atlético Tembetary visitará a Benjamín Aceval el próximo lunes 21 de septiembre a las 16:30 en el estadio Isidro Roussillón de Villa Hayes. Por su parte, Sportivo Carapeguá recibirá a Tacuary el domingo 20 de septiembre a las 10:00 en el estadio Municipal de Carapeguá.

Estadio: Gunther Vögel (San Lorenzo). Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Lucio García y Liz Fleitas. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo. VAR: Mario Díaz de Vivar. AVAR: Nancy Fernández.

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Atlético Tembetary: Eduardo Ortellado; Víctor Barrios, Santiago Del Valle, Cristian Recalde y Leonardo Rolón; Ángel Cristaldo (82’ Elías Peralta), Rodrigo Vera, Ángel Cristaldo y Sebastián Ruiz Díaz (62’ José Cardozo) (82’ Duvan Zarate); Cristian Mercado y Santiago Santacruz (67’ Aurelio Caballero). D.T.: César Castro.

Sportivo Carapeguá: Bernardo Medina; Jorge Rodríguez, Alfredo Cabrera, Denis Acosta y Ricardo Cardozo (87’ Éver Gaona); Fernando Delvalle (46’ Matías Verdún), Derlis Orué, Josías Bobadilla (73’ Lucas Delvalle) y Milver Aquino; Hugo González (68’ Leonardo Galeano) y Ángelo Cabrera (87’ Juan Barrios). D.T.: Gustavo Cañete.

Goles: 39’ Cristian Recalde (AT); 54’ Ángelo Cabrera y 86’ Matías Verdún (SC). Amonestados: 18’ Cristian Mercado y 78’ Víctor Barrios (AT); 40’ Ricardo Cardozo (SC).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa del la Asociación Paraguaya de Fútbol